Vicenda Konecta, risposta della Giunta al question time di Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML):

Nel corso della risposta fornita al question time presentato da Sergio Bartoli, Presidente della V Commissione Consiliare – Ambiente, l’Assessore regionale Elena Chiorino, a nome della Giunta, ha confermato che la Regione Piemonte sta seguendo con attenzione la vicenda Konecta, annunciando una serie di iniziative conseguenti al confronto avvenuto in Aula.



In particolare, rispondendo all’interrogazione di Bartoli, l’Assessore ha comunicato che è stato programmato per lunedì 22 dicembre un tavolo di confronto presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione dell’azienda e delle organizzazioni sindacali. È stato inoltre precisato che, a valle dell’incontro ministeriale, la Regione promuoverà ulteriori momenti di consultazione, nell’ambito delle proprie competenze, partendo dalle basi condivise già definite.



«I lavoratori di Konecta e le loro famiglie non sono soli – commenta Sergio Bartoli –. La risposta della Giunta al mio question time conferma che la Regione ha rafforzato il proprio impegno su questa vertenza, assumendo un ruolo attivo di accompagnamento e tutela».



«Spostare la sede di lavoro di un numero così rilevante di dipendenti – prosegue Bartoli – ha una ricaduta concreta sulla qualità della vita delle persone, sulle loro famiglie e sull’intero territorio. Per molti lavoratori affrontare quotidianamente lunghi spostamenti verso il capoluogo significa rinunciare ad attività sociali e di volontariato, con un conseguente impoverimento del tessuto comunitario locale, già fortemente sotto pressione».



«La presenza della Regione, ribadita oggi in Aula – conclude Bartoli – rappresenta un elemento fondamentale di tutela per i lavoratori e per gli Enti Locali. Continuerò a seguire con attenzione questa vicenda affinché si costruiscano soluzioni equilibrate, capaci di difendere il lavoro e il territorio, nel rispetto delle legittime esigenze dell’azienda».

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