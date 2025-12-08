COLLERETTO GIACOSA – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confidustria Canavese ha celebrato 50 anni

COLLERETTO GIACOSA – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese ha celebrato, lo scorso 4 dicembre 2025, i 50 anni di attività nella splendida cornice di Villa Soleil a Colleretto Giacosa, con l’evento “Territorio, Impresa e Futuro tra transizione, innovazione e comunità”.

Un’occasione speciale per presentare anche il nuovo logo del Gruppo, rinnovato per raffigurare simbolicamente un’identità che evolve nel segno dei giovani, dell’innovazione e della continuità con una lunga storia associativa. La celebrazione è proseguita con una rassegna fotografica che ha accompagnato gli ospiti in un viaggio attraverso i momenti più significativi della vita del Gruppo, cui è seguita la consegna di una targa commemorativa ai Past President, in riconoscimento del contributo offerto da ciascuno di loro alla crescita e all’evoluzione della comunità dei Giovani Imprenditori in Canavese fin dall’anno della sua fondazione.

Il convegno, che ha visto la partecipazione di un pubblico attento ed eterogeneo, è stato aperto dai saluti del Past President, Ambra Michela, e del neo Presidente dei Giovani Imprenditori, Lorenzo Vignono, eletto nella stessa giornata nel Corso dell’Assemblea generale del Gruppo.

Prima di entrare nel vivo della serata Michela e Vignono hanno voluto commentare insieme questi primi 50 anni di storia del Gruppo. “Il Gruppo Giovani Imprenditori festeggia mezzo secolo di energia, idee e voglia di fare. – Ha dichiarato Ambra Michela – In questi anni sono passati tanti giovani con storie diverse, ma con la stessa convinzione: che il futuro si costruisce rimboccandosi le maniche, sperimentando e, sì, anche sbagliando qualche volta.”

Vignono ha aggiunto: “Questo anniversario non è solo una ricorrenza, ma la prova che entusiasmo, curiosità e spirito d’impresa possono davvero fare la differenza. Auguri a chi ha contribuito ieri, a chi continua oggi e a chi sarà protagonista domani: insieme possiamo continuare a pensare in grande, a investire passione e a credere che le buone idee, soprattutto quando nascono e crescono in comunità, hanno il potere di cambiare le cose”.

Hanno poi preso la parola Andrea Notari, Vice presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria e Giulia Tancredi, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Piemonte per portare il loro saluto e le loro felicitazioni per i 50 anni del Gruppo canavesano.

Il momento centrale dell’evento è stata una tavola rotonda che ha messo a confronto imprenditori, professionisti e protagonisti del panorama canavesano.

La tavola rotonda ha rappresentato un’interessante opportunità per riflettere su quanto un territorio come il Canavese possa essere luogo ideale per vivere e lavorare e terreno fertile in cui mettere solide radici.