Politica

TORINO / IVREA – Linea Torino-Ivrea, Avetta: “Promessa raddoppio treni bimodali, che fine ha fatto?”

Sovraffollamenti e ritardi. Il Consigliere Regionale Alberto Avetta presenta un'interrogazione

Redazione ON

TORINO / IVREA – “Regione Piemonte e Trenitalia avevano promesso il raddoppio dei treni bimodali sulla linea Torino-Ivrea, quantomeno nelle ore di punta. Questo non è avvenuto, e con la ripresa della scuola ogni giorno si verificano problemi di sovraffollamento e di ritardi. Infatti, la capienza limitata dei treni bimodali è del tutto insufficiente rispetto alla domanda e, spesso, i pendolari vengono lasciati a piedi a Porta Susa o alla stazione di Chivasso. Pertanto, chiedo alla Regione: quando avremo i bimodali doppi nelle ore di punta?”.

Lo domanda il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che ha presentato l’ennesima Interrogazione in cui si segnalano disservizi e criticità sulla Torino-Ivrea. In particolare, Avetta segnala tre episodi recenti: martedì 30 settembre 2025 il 2714 delle 07.41 da Ivrea era “corto” ed è arrivato a Chivasso già sovraffollato, quindi i passeggeri in eccesso sono stati dirottati sul treno successivo; sempre martedì, il 2737 delle 17.25 era già completamente affollato alla partenza da Torino Porta Nuova e all’arrivo a Porta Susa i passeggeri sono stati costretti ad attendere il treno successivo diretto a Chivasso; lo stesso treno 2737 di martedì delle 17.25 ha raggiunto Ivrea con 30 minuti di ritardo.

“Mentre le promesse di Regione e Trenitalia sono rimaste tali, – conclude il Consigliere Regionale – i prezzi di biglietti e di abbonamenti sono aumentati. Non si può fare spallucce e derubricare il tutto ad episodi isolati. Studenti e pendolari subiscono ogni giorno un disservizio, che oltre a penalizzare le loro vite compromette il tessuto produttivo e professionale del Canavese. Vorremmo capire se la Giunta Cirio intende adottare qualche misura volta a evitare o quantomeno ridurre sovraffollamenti e ritardi, oppure se ci limiteremo a leggere in Aula le tabelle sulla puntualità dei treni. La realtà è un’altra e i piemontesi la vivono ogni giorno”.

© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

