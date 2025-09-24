LOMBARDIA – Maltempo: oltre 750 interventi in 48 ore

LOMBARDIA – Proseguono le operazioni di soccorso a seguito della forte perturbazione che si è abbattuta sulla Lombardia dal 22 settembre 2025: il Nord della regione l’area più colpita, Como, Monza Brianza e Varese le province più interessate. In 48 ore svolti oltre 750 interventi, principalmente per soccorso ad automobilisti in difficoltà, assistenza alla popolazione, prosciugamenti e danni d’acqua.

Alle attività hanno partecipato 390 vigili del fuoco con moduli specializzati di pompaggio acqua, movimento terra, soccorritori fluviali, droni e l’elicottero del reparto volo di Varese. Lavoro intenso nella notte in provincia di Como, dove i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per soccorrere famiglie bloccate dall’acqua in casa e autisti in difficoltà, frane e alberi caduti.