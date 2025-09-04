CANAVESE / TORINO – A settembre nuovi Comandanti dei Carabinieri in arrivo

CANAVESE / TORINO – Con il mese di settembre il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino si prepara ad accogliere i nuovi Ufficiali che andranno a ricoprire gli incarichi di comando nelle diverse articolazioni dell’arma nel capoluogo piemontese, dintorni e in Canavese.

Partendo dal vertice, il Colonnello Andrea Siazzu, che ha retto nell’ultimo biennio il Reparto Operativo di Torino, assumerà, dal 5 settembre, il Comando Provinciale di Lecce. In questo lasso di tempo, oltre alle operazioni di Polizia Giudiziaria che hanno interessato tutta la provincia, sono stati numerosi i progetti che hanno consentito di mantenere saldo il rapporto con le altre Istituzioni, gli Enti del territorio e la cittadinanza. In particolare con i giovani, dove nelle scuole di ogni ordine e grado è stato, e resta sempre massimo, l’impegno nel portare avanti tra gli studenti il progetto della Cultura alla Legalità. Energia preziosa anche quella messa in campo nelle attività svolte a favore delle categorie più vulnerabili, come anziani e donne vittime di violenza di genere, che grazie agli incontri sul territorio e alle iniziative di sensibilizzazione al contrasto dei reati di “Codice Rosso” hanno sottolineato il primario interesse di arginare le problematiche che affliggono quotidianamente il territorio.

Il comando del Reparto Operativo sarà temporaneamente retto in sede vacante dal Tenente Colonnello Francesco Donvito, attuale Comandante del Nucleo Radiomobile di Torino.

Al comando del Nucleo Investigativo di Torino ci sarà il Maggiore Andrea Romanelli, proveniente dal paritetico reparto di Catanzaro.

La Compagnia Torino San Carlo vedrà l’arrivo del Capitano Marco Pedullà, proveniente dalla Compagnia di Paola (CS), al posto del Maggiore Cesare Calascibetta.

Nelle Compagnie extra-urbane gli avvicendamenti saranno a:

Chieri: con l’arrivo del Maggiore Massimiliano Monaco, che prenderà il comando al posto del Tenente Colonnello Vincenzo Bertè, alla guida del Nucleo Informativo di Torino;

Ivrea: con l’arrivo del Capitano Armir Gjeci, proveniente dal Nucleo Investigativo di Torino, al posto del Capitano Manuel Grasso;

Moncalieri: dove al Nucleo Operativo e Radiomobile arriverà dal Battaglione “Gorizia” il Tenente Marcello Palazzo, in sostituzione del Tenente Pasquale Giordano;

Venaria Reale: con l’arrivo del Maggiore Silverio Gesuè, proveniente dal Comando Legione Piemonte e Valle d’Aosta, in sostituzione del Maggiore Silvio Cau. Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sarà invece retto dal Tenente Tiziano Maurizi, proveniente dalla Compagnia di Intervento Operativo del 5° Reggimento Emilia Romagna.



Tenenza di Ciriè: il Sottotenente Aurora Palmieri, proveniente dal Comando Legione Toscana, succederà al Tenente Felice Meo.

(Nella foto il Colonnello Andrea Siazzu (a destra) insieme al Comandante Provinciale di Torino Generale di Brigata Roberto De Cinti)