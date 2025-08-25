SAN MAURIZIO CANAVESE / CERES – Terza tappa della Vuelta, tutta canavesana (FOTO E VIDEO)

SAN MAURIZIO CANAVESE / CERES – La terza tappa de La Vuelta che si è tenuta oggi, lunedì 25 agosto 2025, si è sviluppata nel cuore del territorio canavesano, attraversando ben 45 comuni, da San Maurizio Canavese a Ceres.

A trionfare è stato David Gaudu, 28enne francese della Groupama-Fdj,che ha trionfato battendo nella volata finale, battendo in salita Mad Pedersen danese della Lidl-Trek, e Jonas Vingegaard della Visma-Lease A Bike che al momento mantiene la maglia rossa.

Grande festa questa mattina a San Maurizio Canavese per la partenza, con in prima fila il Sindaco Michelangelo Picat Re, emozionatissimo, affiancato dal Sindaco di Ceres, Davide Eboli, Sindaco di Ceres che è intervenuto per il saluto ufficiale. Prima dell’inizio delle fasi di partenza c’è stato il momento istituzionale con la consegna delle targhe ai vertici della Regione Piemonte con l’assessore Gian Luca Vignale e al direttore della Vuelta di Spagna Don Javier Guillen in occasione del 90° anniversario della Vuelta di Spagna.

La gara è poi partita seguendo il percorso predisposto attraverso i Comuni canavesani, fino ad arrivare a Ceres.