2 min.
Promoredazionale

CASTELLAMONTE – Tutto pronto per inaugurare la 64esima Mostra della Ceramica (VIDEO)

Si parte sabato 23 agosto, fino al 14 settembre

Redazione ON

CASTELLAMONTESabato 23 agosto 2025, alle 16.30, in Piazza Martiri della Libertà / Rotonda Antonelliana, si terrà l’inaugurazione della 64° Mostra della Ceramica di Castellamonte. Apre un’edizione, quella del 2025, ricca di opere, artisti e punti espositivi.

Sedici i punti espositivi: 6 istituzionali (Rotonda Antonelliana, Palazzo Botton, Centro Congressi Martinetti, Orto Sociale “di Camillo”, Arcate del Palazzo Antonelli e Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”) e 6 privati (Cantiere delle Arti; Fornace Pagliero 1814; Galleria via Educ, 10 di Brenno Pesci; Temporary Shop via Educ, 20; Dans ma Jungle di Marta Jorio ed Elisa Talentino, a cura di Melania Gazzotti; La Castellamonte; Ceramiche Castellamonte; Ceramiche Cielle; Ceramiche Grandinetti; Ceramiche Camerlo).

Numerosi anche gli eventi in programma a partire, appunto, da sabato 23 agosto. Ecco il programma dettagliato:

SABATO 23 AGOSTO
Ore 16.30 – Piazza Martiri della Libertà / Rotonda Antonelliana
Inaugurazione 64ª Mostra della Ceramica con rinfresco offerto da Goretti e Azienda Agricola Val Malesina.
Ore 21 – Rotonda Antonelliana Concerto Inaugurazione con Orchestra Melos

DOMENICA 24 AGOSTO
Ore10-12: Centro Congressi P. Martinetti
Laboratorio di Ceramiche Sonore a cura di Gianmatteo Lopopolo (per prenotazione: 334.7554208).
Ore 16.30: Inaugurazione mostra fotografica Riscatto Bovino di Giuliana Airoldi
Ore 17: Fraz. Filia – Parole di Terra 3ª edizione. Letture inedite su argilla e ceramica. Al termine cena alla Società di Filia.

MARTEDÌ 26 AGOSTO
Ore 21: Punti Espositivi e Botteghe private
Passeggiata Notturna – Visita guidata serale alla scoperta della Mostra.

VENERDÌ 29 AGOSTO
Ore 20: Piazza Martiri della Libertà
Cena della Ceramica organizzata da Ristorante Tre Re con Goretti, Pan Belmonte, il Crutinn ed i ceramisti locali. Su prenotazione

SABATO 30 AGOSTO
Ore 15: Vicolo Franklin
Dans ma Jungle Creare una storia – Laboratorio di fumetto per bambini e ragazzi con Giusy Gallizia. Prenotazioni: giusy.gallizia@gmail.com
Ore 19.30: Home Restaurant dal Ceramista
Gustati il Tempo… Sapor di Spagna in Piemonte – Apericena e visita in notturna ai Castelletti. Su prenotazione.

DOMENICA 31 AGOSTO
Ore 10: Piazza Martiri della Libertà
Giornata del Torniante – Dimostrazioni e laboratori di tornitura, decorazione e raku.
Ore 16: Muriaglio
Porte d’Autore – Galleria a cielo aperto

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 21: Punti Espositivi e Botteghe private
Passeggiata Notturna – Visita guidata serale alla scoperta della Mostra.

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 18: Centro Congressi P. Martinetti Presentazione “Lix A.C. Complotto a Eporedia” di Davide Giglio Tos.

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 18.30: Vicolo Franklin
Dans ma Jungle Off the Record di Emanuele Rosso con Cecilia e la sua Arpa.
Ore 21: Centro Congressi P. Martinetti
Il Pensiero Creativo – Conferenza a cura di Aladei.

SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 10.30: Villa Castelnuovo
Il Nigra Cantato – Festival Musica Popolare con Ambrogio Sparagna, Cantori Salesi, Coro Bajolese
Ore 21 – Ex Caricatore
Eugenio Bennato

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 10-12: Laboratorio di ceramiche sonore
Ore 10-18: Concentrico
Il Nigra Cantato – Festival Musica Popolare con i Trelilu e Trio Brio
Mangiar Per Vie
Ore 12: Campo Canavese
Inaugurazione MiACC – Museo identitario all’Aperto di Campo Canavese.
Pannello “Il paese” e formelle identitarie.

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 21: Punti Espositivi e Botteghe private
Passeggiata Notturna – Visita guidata serale alla scoperta della Mostra

VENERDÌ 12 SETTEMBRE
Ore 18.30: Maison Massucco
Terrerouge 64 – Apericena tra champagne e ceramica con opere di Roberto Perino. Su prenotazione
Ore 21: Centro Congressi P. Martinetti
Creatività a Confronto – Conferenza a cura di Aladei.

SABATO 13 SETTEMBRE
Ore 16: Centro Congressi P. Martinetti
Premiazione Concorso – Aladei
Ore 21: Punti Espositivi e Botteghe private
Passeggiata Notturna – Visita guidata serale alla scoperta della Mostra.
Ore 21: Ex Caricatore Ferroviario
Concerto per la Pace – Fabrizio Zanotti

DOMENICA 14 SETTEMBRE
Ore 10-12: Laboratorio di ceramiche sonore
Ore 9.30: Concentrico 8° Cammin’Arte con punto colore e 6° Giornata del Volontariato e dello Sport
Ore 21: Rotonda Antonelliana Concerto di Chiusura con la Strange Band e rinfresco offerto da Pasticciando.

La Mostra resterà aperta dal 23 agosto al 14 settembre 2025, visitabile martedì – venerdì dalle 16 alle 20 e sabato e domenica dalla 10 alle 20. 

