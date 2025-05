SAN GIUSTO / STRAMBINO – Due serate dedicate all’accoglienza e all’affidamento famigliare

SAN GIUSTO / STRAMBINO – Il Cissac, Consorzio Servizi Socio-Assistenziali di Caluso, organizza due serate dedicate all’accoglienza e all’affidamento famigliare. Gli appuntamenti saranno venerdì 16 maggio 2025 a San Giusto Canavese, presso l’oratorio in Piazza della Chiesa 1, e mercoledì 21 maggio a Strambino, all’oratorio Don Luigi Vesco in via Piemonte 65.

Si tratta di un momento di dialogo aperto per conoscere da vicino il significato, le modalità e le esperienze di chi ha scelto di aprire la propria casa e il proprio cuore ad un bambino o ragazzo in difficoltà, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

Bambini e ragazzi vengono affidati ad un nucleo familiare diverso da quello originario, per un periodo di tempo definito che mira a dare al minorenne “una famiglia in più” che non si sostituisce a quella di origine, ma che piuttosto la integra.

All’incontro parteciperanno un assistente sociale del Cissac, per rispondere alle domande più frequenti relative all’affidamento famigliare, e alcune famiglie che porteranno la loro testimonianza in quanto famiglie affidatarie.

L’obiettivo è fare sì che questi siano primi appuntamenti che consentano di creare un gruppo affidamento, un gruppo di famiglie che possano essere appoggiate sia prima del percorso di affido sia durante lo stesso.

La creazione di un gruppo di famiglie consentirà in un secondo tempo di poter avere opportunità di accoppiamento il più possibile adeguate alle necessità del minore ed alla disponibilità della famiglia.

L’ingresso alle serate è libero. Per informazioni scrivi a centrofamigliecaluso10014@gmail.com.