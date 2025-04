MAPPANO – Compiuto un primo passo per realizzare Il Sogno di Samuele

MAPPANO – Lo scorso mercoledì, 16 aprile 2025, è stato formalizzato il passaggio al Comune di Mappano, dell’Area Parrocchiale e della prima parte della struttura, dove nascerà il Salone Polifunzionale rivolto ai giovani e alle attività sociali. Un importante obiettivo al quale, da tempo, sta lavorando la Giunta Grassi.

“Per la comunità di Mappano è un momento di grande emozione – dichiara il Sindaco Francesco Grassi – con la firma della donazione del terreno e della prima parte della struttura al Comune di Mappano, il Sogno di Samuele è ancora più vicino alla sua realizzazione. Nato dal dolore per la perdita di Samuele, rapito in cielo a soli 10 anni nel 2008, questo progetto lo trasforma in un dono di speranza per tutta la comunità di Mappano. Il nuovo centro polifunzionale sarà una casa aperta a tutti: un luogo di sport, cultura, solidarietà e crescita, dove le attività parrocchiali si uniranno a quelle del Comune e delle associazioni locali. Grazie a papà Alessandro e mamma Martina, che con l’associazione Il Sogno di Samuele hanno saputo trasformare il dolore in una promessa di vita.”

L’Assessore Massimo Tornabene aggiunge: “Da oggi la costruzione della “Casa” per i giovani e il sociale, rivolta ai ragazzi e alle persone in condizione di maggiore bisogno e fragilità, diventa concreta. Per molti anni, lo ricordano bene i mappanesi storici, l’ex Oratorio “San Michele” ha svolto un ruolo simile ma sotto l’insegna, esclusiva, della Parrocchia. Ora, grazie all’istituzione del Comune di Mappano e alla disponibilità della Diocesi di Torino, il Centro Polifunzionale diventerà uno spazio pubblico, aperto a tutti, di cui da decenni sentivamo la necessità.

Le attività all’interno del Centro Polifunzionale vedranno, sotto la direzione del Comune, il coinvolgimento del Consorzio socio assistenziale, della Scuola, degli enti del terzo settore e delle associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio.

Una cambiamento importante rispetto a ciò che nel 2017 era stato deciso dai comuni cedenti e che, anche a fronte della messa a disposizione di aree comunali, ne prevedeva l’uso esclusivo da parte della Parrocchia. Ora con la donazione delle aree a favore del Comune, la Parrocchia potrà utilizzare i futuri locali per una parte delle ore disponibili ma a fronte di una programmazione che dovrà conciliarsi con le attività promosse dagli altri enti, pubblici e di volontariato, coinvolti.

La realizzazione concreta di questa “Casa” è già in una fase avanzata. Entro l’autunno prevediamo di concludere i lavori dell’area esterna al Centro, con la realizzazione del campo sportivo, degli spogliatoi, del parcheggio, realizzati a costo zero per i mappanesi, grazie ad un contributo a fondo perduto ricevuto dalla Regione Piemonte. Prevediamo poi di ricevere, sempre da parte della Regione Piemonte, un secondo contributo a fondo perduto di quasi un milione di euro che permetterà di realizzare le aule polivalenti che saranno a disposizione dei servizi sociali e socio assistenziali oltre che della Parrocchia per le attività di catechesi.

Il percorso che ha portato a questo risultato, iniziato nel 2019 e conclusosi con questo atto, – conclude Tornabene – è stato lungo e articolato. Ha coinvolto più enti ed è stato reso possibile dalla lungimiranza di tutti gli attori coinvolti, a partire da mamma Martina e papà Alessandro, genitori di Samuele e dall’Associazione Il Sogno di Samuele. Attori che hanno condiviso l’obiettivo di realizzare spazi a favore di tutta la comunità mappanese”