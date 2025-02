RIVAROLO CANAVESE – Rem Bu Kan a Cavallermaggiore: soddisfazione per i risultati

RIVAROLO CANAVESE – Sabato 15 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore in provincia di Cuneo, si è disputata la gara federale Ski-I Interregionale, che prevedeva solo gare di Kumite’ individuale e a squadre, che ha visto la partecipazione con 150 atleti provenienti da Piemonte e Liguria.



Eccellente l’organizzazione, che è stata curata dal Maestro Massimo Spertino e dal suo staff dell’ASD Shotokan Karate Cavallermaggiore, che ha dato come ogni anno, un imprinting particolare per la competizione a squadre, dove la composizione prevedeva per la categoria speranze-juniores un maschio o femmina speranza, un Juniores maschio e una Juniores femmina, mentre per la categoria dei seniores, una femmina e due maschi.



Particolarità, che ha dato la possibilità agli agonisti di confrontarsi in gare a squadre con partecipanti di diverse categorie, un aspetto quindi, propedeutico alla competizione a squadre.

Tra gli agonisti Rem Bu Kan del team della Nazionale, ha partecipato solo Matteo Cavallero, nella gara di kumite seniores cinture nere, che si è ben distinto, piazzandosi al primo posto.



Soddisfazione per il direttore tecnico Giacomo Buffo, l’istruttore Pasquale Rizzo, l’allenatore Lorenzo Terzano, che ottengono: due primi posti, tre secondi posti, tre terzi posti e quattro quarti posti, per cui si segnalano alcuni atleti neo cinture marroni.



Ecco i podi:



Kumite individuale

primi classificati

Matteo Cavallero seniores

Astrid Madeddu speranze 10/11 anni



secondi classificati

Pasquale Rizzo seniores

Christian Giacomapin juniores 14/17 anni

Alessia Pistono juniores F 14/17 anni



terzi Classificati

Kevin Carol COJAN speranze 10/11 anni cintura verde

Ian Luwali speranze 12/13 anni cintura verde

Arturo Madeddu speranze 12/13 a cintura marrone



quarti classificati

Alessandro Dezzutto – 10/11 anni cintura verde

Giulia Costanzo 12/13 – cintura marrone

Emanuele Giacoma Pin – 14/17 anni cinture marroni e nere

Martina Pistono – seniores





Kumite a squadre Seniores

secondi classificati

Lory Donea/Matteo Cavallero/Pasquale Rizzo





Kumite a squadre speranze/juniores

secondi classificati

Gabriel Polacchini/Chiara Vernetti But/ Martina Pistono

quarti Classificati

Stefano Tomaino/Alessia Pistono/Giulia Costanzo



Il team prosegue la preparazione per le prossime imminenti competizioni che lo vedrà impegnato l’8/9 marzo in Toscana a San Vincenzo, il 23 marzo per i campionati regionali a Torino,per proseguire ad aprile con la gare locale Rem Bu Kan e i campionati Europei SKIEF a Creta.

