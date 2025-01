RIVAROLO – Unpli: in città il corso di formazione per i Volontari del Servizio Civile Universale; aperto il nuovo bando (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Si è tenuto per tre giorni, presso l’Hotel Rivarolo, il corso di formazione per i ragazzi del Servizio Civile Universale (anno 2024/2025), con giovani provenienti non soltanto dalle Pro Loco piemontesi, ma anche dalla Liguria e dalla Lombardia.

Il corso fa parte della formazione prevista per i ragazzi che stanno facendo il Servizio Civile Universale presso le Pro Loco, che richiede, oltre alla formazione a distanza anche una parte in presenza.

Intanto è stato aperto il nuovo bando (anno 2025/2026), le cui iscrizioni termineranno il 18 febbraio 2025.

Il bando è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti, e contempla un’attività svolta di 25 ore su 6 giorni lavorativi per 12 mesi, con un rimborso mensile pari a € 507,30.

“Un’opportunità – dichiarano dall’Unpli, (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) – per affacciarsi al mondo del lavoro, imparando, creando scambi intergenerazionali, mettendo in campo le proprie competenze e, cosa da non sottovalutare, divertendosi.”

I ragazzi che svolgono il Servizio Civile Universale presso le associazioni, in questo caso Pro Loco, svolgono attività di routine ma anche attività particolari legate a specifici eventi. Contribuiscono al censimento del patrimonio culturale, accolgono i turisti che si rivolgono agli Uffici Turistici come riferimento. Un’opportunità per farsi conoscere e gioia nel promuovere il proprio paese.

Conoscere da vicino il mondo dell’associazionismo, un mondo magari nuovo per i giovani che vi aderiscono, e il tutto guadagnando qualcosa che può essere utile, soprattutto agli studenti universitari.

Sono circa una trentina le Pro Loco in Piemonte che offrono questa opportunità ai giovani.

“Come Unpli stiamo cercando di ampliare il numero delle Pro Loco, perchè è un’opportunità per i giovani, ma lo è anche per le associazioni stesse, poiché i ragazzi portano competenze sia a livello digitale-tecnologico, sia nel campo delle lingue straniere, utili per accogliere i turisti provenienti dall’estero.”