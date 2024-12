RIVAROLO CANAVESE – La talentuosa Lucia Sacerdoni in tournée

RIVAROLO CANAVESE – L’associazione Liceo Musicale di Rivarolo può vantare il privilegio di fregiarsi della collaborazione di una delle più giovani, talentuose e poliedriche violoncelliste italiane che, eporediese di estrazione, per il periodo natalizio, è stata impegnata su diversi fronti musicali su tutto il territorio nazionale.

Si parla di Lucia Sacerdoni:

Nata a Torino nel 1993 intraprende lo studio del violoncello giovanissima, all’età di 4 anni, sotto la guida del M° Antonio Mosca attraverso il metodo Suzuki. Conseguito il diploma Suzuki a 14 anni, prosegue i suoi studi al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino, dove consegue due Lauree Accademiche di II livello: nella classe del M° Dario Destefano in violoncello e in Musica d’insieme sotto la guida del M° Antonio Valentino, entrambe con il massimo dei voti. Partecipa a masterclass tenute dai violoncellisti Umberto Clerici, Daniel Grosgurin, Ulrike Hofmann, Relja Lukic, Mario Brunello, Johannes Goritzki, Thomas Demenga, Giovanni Gnocchi, Stefano Guarino, Luca Magariello e, contestualmente alla musica da camera, segue corsi di Ezio Bosso, Christa Bützberger, Adrian Pinzaru, Bruno Giuranna, Amiram Ganz, Piano Polish Trio, Christian Schuster, Trio Debussy. Approfondisce inoltre lo studio della musica antica con la violoncellista barocca Rebeca Ferri e Pablo Valetti, violino dell’ensemble Café Zimmermann.

Visto che, in formazione cameristica, si è affermata in vari concorsi nazionali e si esibisce per vari enti, festival e rassegne in tutta Italia, al momento la scuola rivarolese sta usufruendo della sua vasta esperienza anche nel campo della musica da camera consegnando alle sue cure il giovanissimo duo violino e pianoforte formato da Erica Calcio-Gaudino e Chiara D’ambrosio, che già si è distinto in concorsi internazionali e partecipazioni concertistiche in prestigiose sale da concerto, e un trio da camera di adulti che sta preparando il suo debutto previsto nel mese di maggio 2025.

Da non sottovalutare poi le sue collaborazioni stabili con le orchestre Camerata Ducale di Vercelli, Accademia Stefano Tempia di Torino, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica di Asti, Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza, Orchestra Polledro di Torino. Dal settembre 2020 è violoncellista dell’Orchestra Giovanile Cherubini, con cui effettua concerti e tournée ed esegue repertorio sinfonico e operistico, anche in veste di primo violoncello, in Italia e all’estero, sotto la direzione di artisti quali Riccardo Muti, Valery Gergiev, Leonidas Kavakos, Donato Renzetti, Michael Koehler, Giovanni Sollima, David Fray, Erina Yashima, Julian Rachlin.

La sua tournèe natalizia di quest’anno, durata una settimana con ben tre formazioni diverse e, dunque, tre diversi programmi decisamente impegnativi, è iniziata in duo con il pianista e operatore umanitario attivo sui social Pietro Morello dapprima il 13 dicembre al Teatro Geox di Padova e, il giorno successivo al Teatro Clerici di Brescia. Domenica 15 dicembre Lucia ha cambiato formazione suonando in trio da camera con il cantautore e pianista Nicolò Protto presso la sala da concerti di Merula a Cherasco (CN) per il progetto che porta il nome dello stesso pianista: PROTTO è un progetto di musica originale in attività dal 2016, con 3 EP pubblicati e diversi singoli, un ensamble cameristico dove musica d’autore e classica trovano il loro connubio naturale, una nuova veste senza precedenti di grande stile, senza mai rinunciare all’irriverente profondità della poetica.

La tournée è proseguita il 17 dicembre quando la violoncellista eporediese ha suonato al Teatro delle Muse di Ancona con l’Orchestra Barocca delle Marche e Federico Guglielmo come solista e direttore ed ha concluso il 18 dicembre al Tempio Valdese di Torino con l’Orchestra Stefano Tempia, nel concerto “Bach Arte della fuga”, trascritta e diretta da Kaddouri.