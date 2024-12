RIVAROLO – Ultime medaglie del 2024 conquistate in Liguria per il Taekwondo Canavese

RIVAROLO – Ultima uscita del 2024, a livello di competizioni, per il Taekwondo Canavese e nuova serie di risultati di prestigio, questa volta colti in Liguria. La società nostrana è stata tra le protagoniste, nel fine settimana del 14 e 15 dicembre, della “Junior Cup”, manifestazione dedicata a alla specialità del taekwondo che è stata capace di richiamare al via della 15esima edizione ben 600 atleti.

Quattro le medaglie conseguite dal sodalizio seguito nell’occasione dalla maestra Alma Vehab Colak e da Sergio Di Maria. Ancora una volta sugli scudi Erri Conta Canova, la quale ha centrato il successo nella propria categoria (l’ennesimo della stagione), chiudendo al primo posto tra le Cadette +65 chilogrammi.

Al secondo posto, invece, è giunto Filippo Fundone, capace a sua volta di mettersi in luce nella classe Junior -78 chili, mentre due bronzi per il club canavesano sono arrivati grazie ad Alessandro Obert ed Alexia Gondos, classificatisi al terzo posto rispettivamente della categoria Cadetti A -57 chilogrammi e della Junior -68 chilogrammi.

A completare il gruppo che ha gareggiato a Quagliano, in provincia di Savona, è stata Alessia Carpov, al via tra le Cadette B -47 chili, che nonostante l’impegno non è riuscita a chiudere la sua prova con una medaglia.

Adesso è tempo per un po’ di riposo, in vista delle feste, ma già nei primi mesi del 2025 il Taekwondo Canavese sarà pronto per ripresentarsi nel modo migliore, in vista degli esami per l’acquisizione delle cinture nere e di un’importante competizione internazionale, che si terrà in Bosnia.