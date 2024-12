IVREA – Una petizione per salvare i fondi per i nuovi ponti, tra cui Ponte Preti

IVREA – Il Consigliere Regionale Mauro Fava e il Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte hanno lanciato una petizione online sulla piattaforma Change.org e fisica, con scadenza il 10 gennaio 2025, per salvare i fondi per i nuovi ponti. La raccolta firma è a supporto dell’emendamento che sarà presentato dal Senatore Rosso al Governo, con la proposta di inserimento nel decreto mille proroghe, che preveda la proroga dei termini per l’utilizzo delle risorse previste dal Bilancio 2019 al 31 dicembre 2025.



“Vogliamo sensibilizzare il Ministro Salvini per concedere la proroga e permettere a Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino, ad oggi in ritardo, di poter concludere gli iter procedurali avviati tenendo ben presente la strategicità della sicurezza dei ponti nel nostro Paese, a cominciare dal Ponte Preti, ma senza dimenticare tutti i ponti piemontesi che presentano le stesse criticità: Ponte Borgo Revel, Ponte Po a Castiglione e Ponte Po Carignano. Siamo convinti che il ministro vorrà supportare il Canavese e più in generale il Piemonte in questa battaglia per non vanificare anni di progettazioni e iter burocratici”.

