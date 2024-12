OZEGNA – La classe V^ della scuola Primaria vince il concorso sulla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

OZEGNA – La comunità di Ozegna è orgogliosa di annunciare la vittoria della classe quinta della scuola primaria nel concorso nazionale “99,9% Lo stesso DNA”, un’iniziativa che nello specifico ha visto la promozione di spazi rendendoli inclusivi come per esempio, il parco giochi. Questo progetto è stato realizzato grazie alla sensibilità e all’impegno dimostrati dai bambini, che hanno affrontato con grande responsabilità un tema di fondamentale importanza. La premiazione si è svolta a Torino, presso il Pala Ruffini.

Tutta l’amministrazione si unisce all’entusiasmo dei bambini premiati incoraggiandoli ad impegnarsi sempre di più.

Il vice Sindaco Federico Pozzo e tutta l’amministrazione ha provveduto a mandare una lettera alla classe per congratularsi dell’eccellente risultato e consegnerà una pergamena commemorativa ai ragazzi.



“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a nome mio e dell’intera amministrazione ai nostri bambini per il loro straordinario lavoro. – Ha dichiarato Pozzo – Voglio anche complimentarmi con le insegnanti per il supporto e la guida che hanno fornito durante questo percorso, e con i genitori per aver cresciuto figli così sensibili a temi così rilevanti. Questa vittoria è un chiaro riflesso del talento e dell’impegno dei nostri giovani. È fondamentale che la nostra comunità lavori insieme per creare spazi accessibili e accoglienti per tutti.”



L’Assessore all’Istruzione Monica Agostini ha sottolineato l’importanza di progetti educativi come questo, affermando: “Il lavoro di squadra e la creatività dimostrata dai nostri alunni rappresentano un esempio straordinario di come l’educazione possa trasformarsi in azione concreta per il bene della comunità. Questo progetto non solo arricchisce il nostro parco giochi, ma insegna anche ai bambini il valore dell’inclusione e della collaborazione.”



Il Consigliere Regionale Sergio Bartoli ha voluto esprimere il suo supporto, dichiarando: “Investire nell’inclusione è un dovere per tutti noi. Sono felice di vedere che i nostri ragazzi sono già attivi nel costruire un futuro migliore. Questo progetto, realizzato dalla scuola di Ozegna, rappresenta un esempio luminoso per tutta la regione Piemonte, dimostrando come l’educazione e la sensibilizzazione possano portare a risultati concreti e significativi. È stato per me un grande onore inoltrare la lettera redatta dai bimbi della scuola primaria su questo tema al presidente Cirio, evidenziando un tema così importante e attuale.”



Il vice Sindaco Pozzo ha concluso sottolineando che il Comune di Ozegna ha già avviato, alcuni mesi fa, un progetto per la riqualificazione del parco giochi, rendendolo inclusivo, accessibile e fruibile da tutti. “Siamo fermamente convinti che ogni bambino meriti di giocare in un ambiente che rispetti e valorizzi le diversità. Per questo motivo, abbiamo lavorato con impegno su un progetto che permetterà a tutti i bambini di divertirsi senza difficoltà né barriere. La creazione di spazi di gioco inclusivi non è solo una priorità per la nostra comunità, ma rappresenta anche un passo significativo verso una società più equa e solidale. È fondamentale che ogni bambino si senta accolto e partecipe, e il nostro parco giochi sarà un luogo dove queste aspirazioni possono diventare realtà.”



Ozegna si conferma così un esempio di impegno per l’inclusione e il rispetto delle diversità, grazie al lavoro e alla determinazione dei suoi giovani cittadini.

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore

Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.