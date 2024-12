FAVRIA – All’imprenditore Flavio Abbà il Premio fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio

FAVRIA – Un riconoscimento per gli oltre 44 anni di dedizione al lavoro. Un impegno costante, quotidiano, portato avanti ancora oggi con tanta fierezza e determinazione al fianco della propria famiglia, che lo sostiene in un campo non semplice come quello dell’allevamento, della produzione del latte e dell’agricoltura.

Il favriese Flavio Abbà, classe 1959, è stato premiato domenica 1 dicembre 2024 in quel di Torino, in occasione dell’evento speciale organizzato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, giunto alla 72esima edizione, andato in scena nella bella cornice del Teatro Alfieri.

L’iniziativa che si è conclusa con l’appuntamento del passato weekend in piazza Solferino aveva quale obiettivo il premiare i lavoratori dipendenti, sia in servizio che in pensione, capaci di dedicare almeno 35 anni di lavoro ad una stessa azienda, nonché gli imprenditori che hanno gestito un’impresa per almeno 35 anni.

Abbà è stato insignito della targa per la Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico dato che da oltre 4 decenni, come imprenditore, non si arrende e continua a portare avanti un discorso d’impresa all’interno di un mondo, quello dell’agricoltura, che fa i conti ormai da tempo con non poche difficoltà, non solo dovute alle questioni legate strettamente alla Natura.

Flavio, che in tanti conoscono pure per il suo impegno legato al sociale, l’attaccamento alla propria comunità e l’impegno con la Coldiretti, ha ricevuto l’attestato direttamente dalla mani di Dario Gallina, presidente della Camera di commercio torinese.

Grande la soddisfazione per il canavesano, premiato tra l’altro nella stessa manifestazione che ha visto un ulteriore nostro conterraneo tra i protagonisti, ovvero il motociclista chivassese Francesco Pecco Bagnaia, insignito a sua volta del titolo di “Torinese dell’anno”.