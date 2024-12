RIVAROLO CANAVESE – Premio “Locomotiva” a Luciana Barbera, volontaria Pro Loco

RIVAROLO CANAVESE – “Una vera “Biautagambe” di Rivarolo. Da sempre appassionata della vita pubblica della città di Rivarolo Canavese e impegnata in Pro Loco fin dal 1985”. È la prima frase che compone la motivazione della candidatura di Luciana Barbera, “storica” volontaria della Pro Loco, avanzata dalla Pro Loco stessa per il premio “Nanni Vignolo 2024 – Locomotiva”.

Si tratta di un premio Unpli Piemonte, che celebra la figura di Nanni Vignolo, indimenticato Presidente Pro Loco e tra i fondatori dell’Unpli e vera e propria “Locomotiva” della vita associativa.

Ma “Locomotiva”, se lo leggiamo staccato (Loco-Motiva) assume anche un altro significato che ben si calza: “loco” il territorio, quindi valorizzare il territorio, e “motiva” che è di arricchimento all’associazione e a chi gli sta intorno.

E Luciana Barbera è così: infaticabile, sempre pronta a mettersi in gioco per la Pro Loco. La cuoca di punta della Pro Loco che ha portato l’associazione ad essere conosciuta per le sue prelibate frittelle di mele (cucinate da Luciana con la sua ricetta segreta!) e il gustosissimo vin brulè.

“Nota commerciante di generi alimentari che gestisce il suo rinomato negozio di vicinato da oltre 50 anni, – continua la motivazione – che rappresenta un punto di aggregazione sociale per la città di Rivarolo; da sempre consegna i giornali di buon mattino sulla sua bicicletta, in tutta la città e i pacchi alimentari agli anziani del quartiere in cui ha il negozio. Durante il periodo Covid ha esteso questo servizio a tutti i cittadini e si è impegnata a fianco della Pro Loco nella consegna di mascherine e generi alimentari. Dal 1985 non ha mai fatto mancare il suo aiuto a far sì che la Pro Loco fosse apprezzata e Rivarolo Canavese fosse considerata importante e ammirata nel Canavese.”

Luciana Barbera ha ritirato la pergamena di riconoscimento sabato scorso, 30 novembre 2024, a Castell’Alfero (AT), con un riconoscimento per la sua determinazione: “Consente di raggiungere obiettivi personali e professionali, crea un ambiente positivo e stimolante, facendo delle persone determinate leader naturali capaci di ispirare e guidare verso il successo”.

Un vero orgoglio per la Pro Loco, la città di Rivarolo e tutto il territorio canavesano.