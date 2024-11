RIVAROLO CANAVESE – La città piange la scomparsa di Carmine Donnarumma

RIVAROLO CANAVESE – La cittadina di Rivarolo ed il Canavese piangono un personaggio che con il suo fare guascone, con la sua energia, allegria e creatività ha lasciato un segno indelebile. Questa mattina, sabato 23 novembre 2024, il territorio si è svegliato apprendendo della dipartita di Carmine Donnarumma, 65 anni, ex commerciante ed ex amministratore comunale, purtroppo costretto ad arrendersi ad un brutto male.

Originario di Gragnano, nel Napoletano, Carmine e la sua famiglia arrivarono a Rivarolo agli inizi degli anni ’70 e qui Donnarumma ha costruito in legame fortissimo con la città. Allo stesso tempo, la sua verve, la sua simpatia ed il modo di fare che ne hanno caratterizzato l’uomo gli hanno permesso di diventare anche un personaggio televisivo, sia a livello locale, con le televendite di auto, che nazionale, attraverso la partecipazione al noto programma “Uomini e Donne”.

Il legame forte con la “sua” Rivarolo, la quale è diventata casa (seppur l’attaccamento con la Campania e con Napoli sia rimasto sempre fortissimo), lo portò anche ad accettare l’invito di Fabrizio Bertot a scendere in campo a livello amministrativo, nelle file di “Riparolium”, vivendo quindi un’importante esperienza a Palazzo Lomellini.

Carmine, tifosissimo del Napoli Calcio, che non mancava di seguire in giro per l’Italia, è stato indubbiamente una delle figure carismatiche degli “anni ruggenti” che hanno caratterizzato la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, con il suo moto “Only the sky” e con la nascita del gruppo denominato “Rcs”, il quale ha animato le notti del Canavese, ma non solo.

Un nonno, un papà, un compagno, un amico che con la sua dipartita lascia un vuoto enorme, come per altro confermato dalle decine e decine di messaggi che sui social lo stanno ricordando e salutando.