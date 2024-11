IVREA – Terza rassegna di “Nero su Bianco: note fra le pagine, parole al pianoforte” organizzata dall’Associazione LeMus, presso l’Auditorium del Liceo “Carlo Botta” di Ivrea, con diversi appuntamenti a cavallo con il prossimo anno.

Martedì 3 dicembre 2024 alle 18, “Giacomo Puccini a cento anni dalla sua morte”. Presentazione del saggio “Puccini” (Il Saggiatore) con Virgilio Bernardoni (musicologo, autore)

Virgilio Bernardoni ci invita a ripercorrere le tappe della vita e delle opere di Puccini, dalla gioventù a Lucca agli esordi della carriera nazionale a Milano come pupillo della Ricordi, per arrivare all’apice del successo, raggiunto mentre si divideva tra il rifugio esistenziale di Torre del Lago e la vetrina dei teatri del mondo. Un viaggio alla scoperta della musica e dei personaggi delle opere di colui che ha traghettato l’opera italiana dalla fase delicata del melodramma di fine Ottocento al teatro moderno, svelando l’uomo nuovo nella sua nuda fragilità.

Virgilio Bernardoni è professore di Musicologia e Storia della musica presso l’Università degli Studi di Bergamo. Codirettore delle collane editoriali «Historiae Musicae Cultores» e «Centro studi Giacomo Puccini», presiede la commissione scientifica preposta all’Edizione Nazionale delle Opere di Puccini ed è membro del direttivo del Centro studi Giacomo Puccini di Lucca. Ha pubblicato studi ed edizioni critiche sull’opera e sulla musica dell’Otto e Novecento.

Mercoledì 22 Gennaio 2025 alle 18: “Amate immortali: le indimenticabili storie d’amore ”. Reading con Alice Fumero; letture di Marco Panzanaro.Musiche di Beethoven, Schumann, Tchaikovsky e Debussy eseguite al pianoforte da Matteo Costa.

Storie d’amore travolgenti, a volte tormentate, altre semplicemente spirituali hanno costellato la vita di molti compositori. Provare a dare un volto alla misteriosa Amata immortale, destinataria delle accorate lettere di Beethoven, riconoscere il fascino che Clara Wieck ha avuto sul processo creativo di Schumann, scoprire il ruolo che Madame Von Meck ha avuto nella vita di Tchaikovsky e conoscere Emma Bardac, amante prima di Faurè e poi seconda moglie di Debussy, saranno un’occasione unica per ascoltare brani e parole ad esse dedicate, tracciando un filo diretto fra amore e musica.

Mercoledì 12 Febbraio 2025 alle 18: “La vedova delle quattro arti: Alma Mahler”. Reading con Alice Fumero; letture di Giulia Brenna.

Alma Mahler Schindler, donna bellissima e sensuale, una femme fatale opportunista e viziosa, è stata la musa ispiratrice di alcuni grandi artisti del Novecento. La “vedova delle quattro arti”, come è stata definita, amò (e seppellì) quegli artisti che a cavallo dei due secoli cambiarono le regole della pittura (Klimt e Kokoschka), della musica (Mahler), dell’architettura (Gropius) e della letteratura (Werfel). Ha fatto della propria vita – costellata di adoratori e di detrattori – una leggenda, attraverso la quale si può ricostruire e comprendere il processo creativo di un intero secolo.

Il primo appuntamento della terza Rassegna “Nero su Bianco”, naturale proseguimento del ciclo di presentazioni di libri dedicati ai compositori d’opera italiani inaugurato nel 2022 (abbiamo presentato “Bellini” con Fabrizio della Seta e “Verdi” con Paolo Gallarati), sarà dedicato a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte.

Nel 2025, LeMus organizza due appuntamenti dedicati ad alcune figure femminili che hanno animato e condiviso la vita di alcuni compositori, ispirandone musiche “immortali”. Questi eventi nascono come “appendice” al Salotto della Cicala che si è svolto nei mesi di settembre – ottobre 2024 a Loranzè e che era interamente dedicato alle compositrici donne e vogliono essere “en pendant” con quelli che anche l’Associazione KITE vuole organizzare per la sua piccola stagione, dedicata alle donne della scienza e della cultura. L’idea di dedicare tanti eventi alle donne non nasce dal desiderio di riscoprire figure straordinarie e dimenticate che storia ha “oscurato” facendo un grandissimo torto non soltanto a genere femminile, ma alla storia stessa, perché la loro genialità o semplicemente sensibilità hanno dato grande contributo all’arte, alla cultura e alla crescita dell’umanità

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.