LEVONE – Sabato 9 e domenica 10 novembre: I Giorni delle Masche

LEVONE – In occasione dei 550 anni del Processo alle “Masche di Levone”, il 9 e 10 novembre, Levone tornerà ad essere il Borgo Medievale che vide, nel 1474 l’arresto e la condanna di quattro donne Levonesi accusate di praticare la stregoneria.

Per questa importante ricorrenza il Comune di Levone con la collaborazione di tutte le Associazioni Levonesi ha organizzato due giorni dedicati alla vicenda che coinvolse Antonia, Francesca, Bonaveria e Margarota e che si concluse con la condanna al rogo il 7 novembre di quell’anno, con un programma fitto ed articolato che si snoderà dai convegni alle rappresentazioni teatrali di strada, dalle mostre alle esibizioni medievali, dalle proiezioni al mercatino medievale, dall’accampamento medievale alle antiche lavorazioni, dai combattimenti alla falconeria, presentazioni, degustazioni pranzi e cene ed esperienze in un contesto affascinante e coinvolgente che si concluderà con l’accensione del rogo simbolico con cui si intenderanno bruciare i pregiudizi, le prevaricazioni ed ogni forma di violenza di genere ricordando le “Masche di Levone”.

L’amministrazione Comunale di Levone è particolarmente sensibile e vicina a questa vicenda tanto che nell’anno 2020 ha depositato alla Camera di Commercio di Torino il Marchio “Le Masche di Levone” e nel 2023 ha istituito per il giorno 7 novembre di ogni anno la ricorrenza della “Giornata delle Masche” che quest’anno, con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, verrà celebrata con gli appuntamenti che tutti insieme formeranno l’evento Levone 1474 – I Giorni delle Masche.

