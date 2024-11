CANAVESE – “Scegli il biologico” ha scelto il Canavese

CANAVESE – Imparare a riconoscere il valore del cibo, sia in termini di qualità nutrizionale degli alimenti, che con riferimento all’origine ed alla natura dei processi di produzione e trasformazione, è diventato sempre più importante.

Per questo motivo, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF) ha messo in campo delle azioni mirate a far conoscere meglio cosa vuol dire la parola “biologico”.

Una comunicazione fatta di schede informative e video rivolte alle scuole ma che anche utile alle famiglie e anche a tutti noi. L’obiettivo è stimolare ad un consumo consapevole ed informato di prodotti biologici.

I materiali realizzati messi a disposizione delle scuole piemontesi e dei consumatori sono per ora dei depliant informativi, 4 video tutorial (come coltivare dell’insalata, pomodori, finocchi e zucche) e anche un video divulgativo riguardo l’agricoltura biologica.

Per questa campagna pubblicitaria la Regione Piemonte si è affidata a Masterblack che ha realizzato oltre i video anche tutta la parte grafica e i depliant che verranno distribuiti nelle scuole piemontesi.

Lo staff tutto canavesano comprende Fabio Rodda che ha curato la parte grafica, Marco Mion e Andry Verga per la realizzazione dei video. Un’importante contributo è stato dato da Giampiero Gauna di Bollengo che tramite il suo canale Instagram (Isola Larga) è diventato un vero influencer canavesano seguito da più di 22.000 persone.

“Abbiamo scelto Giampiero Gauna come testimonial per questi tutorial – spiega Andry Verga – perché è la persona adatta sia a livello comunicativo che come professionista. Tramite questi video chiunque abbia la passione per l’orto potrà avvicinarsi alla coltivazione di ortaggi come l’insalata i pomodori, i finocchi e le zucche. Quella di avviare un piccolo orto sta diventando la passione di molte persone al fine di mangiare quello che uno coltiva. Lo facevano i nostri nonni e oggi sta tornando questa voglia di genuino. Mi piace anche pensare che questi lavori sono stati realizzati da canavesani in terra canavesana!”

Ulteriori informazioni e accesso al materiale all’indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/cibo-territorio-consumo-alimentare/cibo-bio