RIVAROLO – Presentata la serata di formazione base di intervento su ictus, infarto e arresto cardiaco (VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Presentata nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, la serata di formazione in programma per venerdì 8 novembre 2024, alle 20.45, alla Sala Lux “Bertinetti”, organizzata dal Comune di Rivarolo, Comitato Sanità e Sviluppo del Canavese e Croce Rossa Comitato Locale di Rivarolo Canavese.

Una serata condotta da medici quotati, del servizio ospedaliero dell’Asl To4, che illustreranno al pubblico presente il riconoscimento e il Primo intervento su casi di ictus, infarto e arresto cardiaco.

Quindi come riconoscere e cosa fare in questi casi nei quali il tempo e la rapidità nell’agire sono i protagonisti assoluti del destino del paziente, trattandosi delle cause più elevate di morte improvvisa e invalidità permanente.

“Riteniamo che la formazione in ambito sanitario per sviluppare competenze in grado di promuovere la prevenzione sia assolutamente fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Martino Zucco Chinà – la serata vedrà la presenza dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi e come oratori medici di grande richiamo ed esperienza. L’obiettivo è quello di aprire una stagione di promozione di queste iniziative che siamo certi siano di assoluto interesse.”

“Abbiamo trovato un’importante appoggio della Regione Piemonte relativamente alla campagna comunicativa, seguita dall’Aslt To4, oltre al contributo della Croce Rossa Comitato di Rivarolo Canavese. – Ha aggiunto Massimo Savoi, Presidente del Comitato Sanità e Sviluppo del Canavese – Ringraziamo anche i medici con i quali abbiamo instaurato una collaborazione incredibile, e si rendono disponibili gratuitamente, ritagliandosi del tempo, per spiegare in modo semplice alla popolazione questi importati aspetti di rilievo per la nostra salute.”

Presente alla conferenza il vice Presidente del comitato rivarolese di Croce Rossa, Diego Cavaletto:

“La collaborazione è iniziata da qualche tempo, d’altronde è una delle nostre missioni diffondere informazioni utili ai cittadini. È queste lo sono, poiché è fondamentale il tempo e la rapidità di intervento. Non sarà un corso di primo soccorso completo, ma vogliamo divulgare il messaggio importante della rapidità e di sapere cosa fare.”

La serata avrà una parte teorica e una parte pratica.

“Il ruolo dell’Amministrazione non è solo di appoggio logistico – ha concluso Zucco Chinà – ma siamo fortemente motivati a ritagliare uno spazio importante di interlocuzione con l’Asl To4.”