CANAVESE – Tre medaglie per gli studenti del Ciac ai Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte

CANAVESE – Grande successo per il CIAC che ha conquistato tre medaglie ai Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte 2024 che si sono tenuti il 23 e 24 ottobre 2024 a Torino, nell’ambito di IOLAVORO: un oro e due argenti che rappresentano un grande successo per l’Istituto di formazione canavesano.

La medaglia d’oro è stata assegnata a Simona Melnic nell’ambito della meccanica industriale CNC, unica donna in gara. Hanno invece conquistato il secondo gradino del podio Loris Sollazzo, anche lui nella meccanica industriale CNC, e Giorgia Faella in estetica.

“Siamo estremamente fieri e orgogliosi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che si sono sfidati in questi Campionati, – ha commentato Cristina Ghiringhello, direttore generale del CIAC – Fieri non soltanto dei tre medagliati, ma di tutti i giovani in gara in rappresentanza del CIAC che hanno dimostrato quanto l’istruzione e la formazione tecnica e professionale rappresentino una strada verso l’eccellenza. Questa manifestazione è un’opportunità che dobbiamo raccontare meglio anche alle imprese perché è il miglior modo di toccare con mano la competenza e i talenti dei giovani e delle giovani del territorio”.

All’evento piemontese hanno partecipato 129 concorrenti che si sono sfidati con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai prossimi appuntamenti WorldSkills: i Campionati Nazionali WorldSkills Italy 2025 a Bolzano, i Campionati Europei EuroSkills 2025 a Herning, in Danimarca, e i Campionati Mondiali WorldSkills 2026 a Shanghai, Cina. I giovani professionisti, studenti e apprendisti in gara provenivano da 73 enti di istruzione e formazione professionale e 12 aziende.

16 i mestieri di cui WorldSkills Piemonte promuove l’eccellenza sul territorio regionale e in cui si sono sfidati i concorrenti in gara: acconciatura, additive manufacturing, cloud computing, costruzioni in mattoni, cucina, cyber security, estetica, falegnameria, grafica multimediale, hotel reception, industria 4.0, meccanica industriale CNC, meccatronica, pasticceria, riparazione di autoveicoli, servizi per la ristorazione, tecnologie della moda, web e mobile app development.

Le regioni italiane coinvolte in questa edizione dei Campionati erano Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna e Veneto, mentre Austria, Svizzera e Lussemburgo hanno partecipato con i loro Competitor per un confronto internazionale e sessioni di allenamento.

Le competizioni hanno seguito le linee guida tecniche di WorldSkills, garantendo standard elevati e sfide impegnative per tutti i partecipanti. A giudicare le performance sono stati 84 Expert, tra docenti e professionisti esperti nei rispettivi settori.

WORLDSKILLS: COSA SONO

Dal 1950 WorldSkills è l’organizzazione internazionale riconosciuta dalle Nazioni Unite che sostiene lo sviluppo delle competenze professionali e personali dei giovani. Collabora con governi e istituzioni per potenziare i sistemi di formazione tecnica e professionale promuovendone l’eccellenza.

Dal 2014 il Piemonte aderisce a WorldSkills attraverso Regione Piemonte, che ha affidato il mandato operativo e organizzativo ad Agenzia Piemonte Lavoro. Da allora WorldSkills Piemonte ha coinvolto migliaia di studenti e centinaia di realtà formative fra istituti scolastici, agenzie e istituti tecnici superiori; ha organizzato quattro edizioni dei campionati regionali dei mestieri WorldSkills; ha portato oltre 60 competitor ed expert alle competizioni internazionali. A Campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte tutti i giovani tra i 16 e i 24 anni che abbiano intrapreso o concluso di recente un percorso di formazione professionale nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona.