PIEMONTE – Il Tar conferma: la caccia continua a eccezione di quattro specie

PIEMONTE – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha confermato con un decreto, emanato a firma della presidente Rosa Perna che è stata accolta l’istanza di precisazione e/o modifica avanzata ieri dalla Regione Piemonte riguardante il decreto del Tar n. 11004 del 3 ottobre 2024 che sospendeva l’attività venatoria su tutto il territorio regionale.

Ne consegue che viene confermata la sospensione delle attività venatorie, e relative istruzioni operative supplementari, riferite alle sole specie alpine Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte e alla specie acquatica Moretta.

L’attività venatoria per tutte le altre specie prosegue secondo le modalità indicate nel calendario venatorio regionale 2024-25.