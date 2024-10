OZEGNA – “La Regione si colora di rosa”: prevenzione del tumore al seno

OZEGNA – La Regione Piemonte e Andos, l’associazione nazionale delle donne operate al seno, hanno lanciato la campagna “La Regione si colora di rosa” per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’intento è raggiungere una maggiore partecipazione agli screening mammografici per contenere e ridurre la comparsa della patologia in fase evolutiva. L’iniziativa prevede l’addobbo e l’illuminazione di monumenti e luoghi pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica.



Ieri, venerdì 4 ottobre 2024, nella sala Trasparenza del grattacielo della Regione, in presenza del Presidente Alberto Cirio, la Consulta Femminile, Andos e Anci hanno presentato i risultati ottenuti e gli obiettivi per il futuro.



All’evento ha partecipato anche il presidente della Commissione Ambiente, il consigliere regionale Sergio Bartoli.



“Questo evento – ha commentato Bartoli a margine della presentazione – si inserisce nel quadro delle iniziative che la Regione Piemonte, insieme ad enti e associazioni, porta avanti nel campo della prevenzione. Anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica si ottengono positivi riscontri. Ed è confortante rilevare che da quando è stato è stato introdotto lo screening, le curve della mortalità nella nostra regione mostrano un calo costante”.

Ozegna sostiene la Campagna “La Regione si Colora di Rosa 2024” e ospiterà in Canavese l’associazione A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)



“Siamo onorati di annunciare – dichiara il vice Sindaco (con funzioni di Sindaco) Federico Pozzo – che Ozegna è tra i 200 comuni che hanno appoggiato con entusiasmo l’iniziativa “La Regione si Colora di Rosa – Insieme per la Prevenzione del Tumore al Seno”. Venerdì 4 ottobre, presso la “Sala Trasparenza” della Regione Piemonte, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare e confrontarci con esperti del settore, tra i quali la presidente dell’associazione, Fulvia Pedani.



Insieme al Responsabile delle Relazioni Istituzionali di A.N.D.O.S. Giovanni Firera, all ‘Assessore Monica Agostini e al Consigliere Regionale Sergio Bartoli, siamo orgogliosi di comunicare che Ozegna ospiterà il convegno dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.). Questo incontro, aperto alla cittadinanza e alle associazioni, avrà l’obiettivo di sensibilizzare su un tema di fondamentale importanza e di affrontare progetti e strategie per prevenire e assistere coloro che necessitano di supporto.



La prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno sono obiettivi cruciali per la salute delle donne. È essenziale che la comunità si unisca in questa lotta, promuovendo la consapevolezza e l’importanza di controlli regolari. La nostra amministrazione è fermamente impegnata a garantire che ogni donna abbia accesso alle informazioni e ai servizi necessari per affrontare questa malattia.



Questo evento rappresenta un momento significativo per riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro il tumore al seno. La nostra presenza e partecipazione attiva dimostrano la vicinanza della comunità a una tematica così significativa e delicata.



Invitiamo tutti a partecipare e a contribuire a questa causa importante, affinché insieme possiamo fare la differenza.”