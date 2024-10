RIVAROLO CANAVESE – Un intenso weekend per festeggiare i 160 anni della Croce Rossa Italiana

RIVAROLO CANAVESE – Nel weekend del 12 e 13 ottobre 2024 il Comitato Croce Rossa di Rivarolo Canavese ha in programma alcune iniziative per festeggiare il 160esimo anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.

Dalle 9.00 alle 18.00 in piazza Chioratti a Rivarolo C.se verranno organizzate attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, in breve qui di seguito:

– attività di sensibilizzazione sugli stili di vita sani, rilevazione glicemia e parametri vitali

– attività rivolte ai più piccoli per avvicinarli al mondo del Volontariato e della Croce Rossa

– sensibilizzazione sul tema donazione sangue

– sensibilizzazione sulle emergenze climatiche e sullo zaino di soccorso delle 72 ore

– progetto Ambulanza Senza Paura

– sponsorizzazione progetto 8-13 che il nostro Comitato porta avanti per avvicinare i bambini alla Croce Rossa

Dalle 12.00 alle 15.00 presso il Centro Commerciale Urban Center Il Gigante di Rivarolo C.se saremo presenti all’iniziativa Settimana Viva promossa dal Pronto Soccorso di Cuorgnè e dalla ASL TO4 con diversi partner e sponsor. Saranno organizzate sessioni dimostrative e pratiche sulla Rianimazione Cardio Polmonare.

Viene proposto un Training su: chiamata 112, riconoscimento dell’arresto cardiaco, massaggio cardiaco e disostruzione delle vie aeree.

Dalle ore 21.00 presso il Salone Oratorio San Michele in Via Fiume 15 a Rivarolo C.se si terrà il CONCERTO SERALE CON IL CORO “CITTÀ DI RIVAROLO”

È gradita la prenotazione per il concerto al numero +39 351 143 8073 (MARTINA)

Dalle 14.30 alle 18.00 in piazza Martiri della Libertà a Cuorgnè insieme agli altri Comitati della Croce Rossa della zona saremo presenti all’iniziativa Settimana Viva promossa dal Pronto Soccorso di Cuorgnè e dalla ASL TO4 con diversi partner e sponsor. Saranno organizzate sessioni dimostrative e pratiche sulla Rianimazione Cardio Polmonare.

Viene proposto un Training su: chiamata 112, riconoscimento dell’arresto cardiaco, massaggio cardiaco e disostruzione delle vie aeree.