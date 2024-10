CATTOLICA – Il Piemonte è Campione italiano di Pol Bending

CATTOLICA – Grandissimo risultato per la squadra piemontese di Pol Bending che conquista i campionati italiani della disciplina, mentre la compagine di barrel racing agguanta la quarta posizione a livello nazionale nella finalissima svoltasi nelle scorse settimane in quel di Cattolica.

“È stato un anno di grande lavoro, a partire dal riuscire ad ottenere un bel numero di tesserati in primis ed un elevato numero di concorrenti in queste bellissime discipline. Un grande aiuto è arrivato subito dai nostri meravigliosi sostenitori che hanno apprezzato subito il programma stagionale. Gara dopo gara tutti i binomi si sono sfidati con un gran bello spirito per ottenere il massimo del punteggio indispensabile per far parte della squadra NBHA, National Barrel Horse Association del Piemonte, che ha partecipato alla finalissima di Cattolica” commenta un soddisfatto Giacomo Ricca, referente regionale dell’NBHA.

Una meravigliosa squadra che è riuscita ad ottenere un risultato inaspettato: Campioni italiani nella difficile disciplina del Pol Bending (gara a tempo con percorso a slalom in mezzo a sei paletti disposti in linea retta e con una distanza di m. 6,40 uno dall’altro, compreso il primo paletto dalla linea di partenza) e quarti classificati nel Barrel Racing (gara individuale a tempo su un percorso, chiamato “pattern”, composto da tre barili disposti a triangolo isoscele. Il cavaliere in partenza corre verso il barile sulla sua destra, gli gira intorno tenendolo sempre alla sua destra, completa il giro di circa 360° e si dirige verso il secondo barile. Dopo avergli girato attorno allo stesso modo completa il percorso roteando attorno al terzo ed ultimo barile. Il percorso si completa correndo alla linea d’arrivo passando tra i primi due barili. Tutto questo può essere fatto anche al contrario, partendo da sinistra).

“Mi hanno regalato una grandissima gioia e ringrazio tutti i componenti della squadra, i binomi tesserati NBHA Piemonte che hanno dato il loro contributo per conquistare questo grande successo. Ora non ci resta che iniziare a lavorare per il 2025 e sperare che tutti i ragazzi di qualsiasi età abbiano voglia di provare questo sport pieno di adrenalina avendo la possibilità di farlo in tutti i centri affiliati con l’ausilio di esperti istruttori del settore come Greta Ciconali, Carolina Giuffra, Luana Ferlito, Zeudi Cavazzini, Sara Biadene, Arianna Giachino, Aurora Costantino, Valentina Ballesio, Alessandro Picchiottini, Denis Brachet Cota e Andrea Scarcia” ha concluso Ricca.