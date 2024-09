RIVAROLO CANAVESE – Tiziana e Cristina Merlo tra i nuovi Maestri del Gusto

RIVAROLO CANAVESE – L’Azienda Merlo, di Argentera, frazione di Rivarolo Canavese, è stata premiata questa mattina, lunedì 23 settembre 2024, tra i nuovi Maestri del Gusto. Le sorelle Tiziana e Cristina Merlo, dell’omonima azienda agricola, hanno infatti conquistato il prestigioso titolo nella categoria “Macellerie”.

“Un titolo di cui andare orgogliose, frutto di un impegno quotidiano in azienda, un lavoro faticoso, – hanno dichiarato – ma che ripaga e ci spinge a migliorarci e spostare sempre un po’ più in là i nostri traguardi. Fiere di essere parte dei 218 imprenditori ed imprenditrici eccellenti dell’enogastronomia di Torino e Provincia”.

Il progetto Maestri del Gusto di Torino e Provincia nasce nel 2002 grazie alla Camera di commercio di Torino, al suo Laboratorio Chimico e a Slow Food, che proprio dal Piemonte ha saputo condurre a livello internazionale l’ambiziosa e coraggiosa battaglia per un cibo “buono, pulito e giusto”. Valori che questo territorio ha fatto suoi da tempo, concretizzandoli in una tradizione agroalimentare ampia e qualificata: lo dimostrano il numero dei Maestri, dai 50 del 2002 ai 218 dell’edizione 2024 e rappresentati da 26 categorie.