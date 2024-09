PIEMONTE – 62° edizione di Filo, Chiorino: “Sostenere il patrimonio del Made in Italy”

PIEMONTE – La 62esima edizione di Filo, salone internazionale dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e a maglia circolare e per tessili tecnici, si è svolta a Milano nelle giornate del 18 e 19 settembre.

“La qualità e la sostenibilità dei filati sono priorità imprescindibili nell’industria tessile moderna. Aspetti da cui nascono le eccellenze che oggi tutto il mondo ci invidia. Filo è la dimostrazione che investire nel “bello e ben fatto” risponde alle richieste di un mercato sempre più consapevole in cui una formazione su misura e determinate competenze devono andare di pari passo alle esigenze delle imprese”. Così il vicepresidente e assessore a Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino, che ha partecipato oggi alla 62esima edizione di Filo a Milano, la rassegna internazionale di filati e fibre. Presente anche l’assessore del Comune di Biella, Cristiano Franceschini.

“Sviluppare una politica industriale che preservi la cultura nazionale e stimoli la crescita economica significa avere una visione di futuro in cui la capacità di innovare viene valorizzata e incoraggiata” prosegue.

“Visitare rassegne come Filo, così come entrare in contatto diretto con le aziende e la loro storia, consente di comprendere le necessità degli imprenditori e sostenere il patrimonio del Made in Italy. Visioni condivise a cui la politica deve rispondere offrendo opportunità. Con le Accademie del tessile, nate per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e dare nuovo impulso al mondo dell’impresa, e il Recycling hub che stiamo insediando in Piemonte nel distretto di Biella, abbiamo investito risorse per un futuro di lavoro dignitoso e che sappia innovare l’intera filiera manifatturiera” conclude il vicepresidente