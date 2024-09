PIEMONTE – Calcio Dilettanti: Mauro Foschia rieletto presidente regionale

PIEMONTE – La stagione del calcio dilettantistico, a livello piemontese, ha preso il via ma in questi giorni oltre alle “cose di campo” si è tenuto pure un importante momento istituzionale. Il Comitato Regionale, infatti, ha visto andare in scena l’Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche relative al quadriennio che porta sino al 2028. Dopo una vigilia dove non sono mancate discussioni, per il presidente uscente Mauro Foschia è arrivata la conferma.

“La miglior risposta alle polemiche dei giorni scorsi è stata quella delle Società, che oggi mi hanno rieletto all’unanimità – il commento del presidente subito dopo la riunione – Ringrazio tutte le Società che, con passione e un’attenta programmazione, condividono i progetti che proponiamo, votati alla diffusione capillare del calcio”.

“Le Società Piemontesi e Valdostane hanno dimostrato di condividere i progetti del Comitato Regionale ed è grazie al loro modo di interpretare il calcio, con cultura sportiva, con il lavoro sul campo, l’educazione e rispetto dei ruoli, che il nostro movimento ha raggiunto negli ultimi anni i vertici nazionali, attirando le attenzioni dell’intero mondo del calcio dilettantistico e di questo sono molto orgoglioso”.

Oltre all’elezione di Foschia, l’Assemblea che è stata presieduta da Luigi Barbiero (presidente del Dipartimento Interregionale) alla presenza pure del Presidente Coni Piemonte, Stefano Mossino, è servita a designare anche i Consiglieri Regionali, che sono Cosimo Agnino, Elisa Candido, Filippo Alberto Fava, Enrico Giacca, Eudo Giachetti (volto e nome molto noto in tutto il Ciriacese ed in Canavese), Filippo Gliozzi, Agostino Guarnieri, Giulio Lanza, Fausto Sgrò, Giovanni Ventura e Walter Vercelli.

A livello di calcio a cinque Mauro Pioli è stato designato come Responsabile del settore, mentre l’omologo del calcio femminile sarà Michelangelo Notariello. Sempre nella stessa giornata scelti i Delegati Assembleari, con Simone Barison. Giovanni Comel, Adriano Dogliani, Felice Marmo e Montone quali effettivi, mentre i supplenti sono Gianmarco Aceto, Giuseppe Bechis, Luciano Mortara e Simone Sava.

Deciso anche il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal presidente Davide Barberis, Paolo Bramante ed Andrea Parodi, con supplenti Claudio Benedetto e Valerio Navaglia.

A chiudere la designazione alle cariche nazionali, che riguardano Giancarlo Abete (Presidente Lega Nazionale Dilettanti), Christian Mossino (Vice Presidente Vicario) e Giulio Ivaldi (Vice Presidente dell’Area Nord).