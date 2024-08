CHIVASSO – Mercoledì 14 agosto l’ultimo saluto a Maria Cristina Mulè in frazione Castelrosso

CHIVASSO – Si terrà mercoledì 14 agosto 2024, alle 11.30, presso la Parrocchia SS.Giovanni Battista e Rocco in frazione Castelrosso di Chivasso, l’ultimo saluto a Maria Cristina Mulè, moglie dell’ex vice Sindaco della Città Metropolitana, Marco Marocco, deceduta in un incidente lo scorso 1 agosto, sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte.

Lo scooter sul quale viaggiava si era scontrato violentemente con una moto, con, alla guida, il giovane Luca Fabbri, 24 anni, ricoverato in un primo momento all’ospedale San Giovanni Bosco e deceduto il giorno successivo all’incidente.

Un terribile incidente che ha spezzato due vite, creando il baratro intorno ai cari delle vittime. Maria Cristina e Marco, ad ottobre, avrebbero festeggiato i 30 anni di matrimonio.

Era stato lo stesso Marco Marocco a scriverlo sui social, in un post carico di dolore:

“Ci sono storie d’amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte. Bastava poco per far sembrare un po’ tutto più bello, bastava poco per stare bene con te e bastava solo qualche secondo di ritardo per averti ancora qui con noi.

Tra una settimana saremmo partiti tutti insieme per le vacanze e a ottobre avremmo anche festeggiato i 30 anni di matrimonio. Niente da fare, tutti mi dicono di essere forte e di pensare alle nostre figlie. Certo, lo farò! Ora sarai anche in un posto bellissimo, pieno di luce e insieme ai tuoi genitori, ma penso ancora che tra poco rientrerai a casa, con il tuo sorriso e i tuoi occhi stupendi, e questo mi fa ancora più male.”

Maria Cristina Mulè lascia, oltre al marito, le figlie Martina e Manuela; la sorella Patrizia con Paolo e il nipote Federico; il cognato Carlo con Loredana.

Domani sera Maria Cristina verrà ricordata nella Santa Messa che sarà celebrata sempre nella Parrocchia SS.Giovanni Battista e Rocco in frazione Castelrosso.

La Messa di Trigesima verrà invece celebrata domenica 8 settembre alle 11.15 sempre nella Parrocchia a Castelrosso.

In cima ai tiletti una frase scritta a “mano”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino”.

