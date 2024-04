RIVAROLO CANAVESE – Anche in Liguria il Taekwondo Canavese si comporta bene

RIVAROLO CANAVESE – Prosegue la serie di riscontri di alto profilo portati a casa da quella realtà che risponde al nome di Taekwondo Canavese New Gym Tonic, la quale in questo 2024 sta pienamente confermando la forza, la preparazione e la bravura dei propri atleti.

Questa volta i rappresentanti della nostra zona si sono messi in luce in Liguria, a Quiliano per la precisione, in occasione del Campionato Interregionale che ha visto poco meno di 900 partecipanti, chiamati a difendere i colori di 70 società e ben 11 regioni.

Venendo ai riscontri portati a casa dal Taekwondo Canavese, da registrare ben quattro affermazioni, che sono arrivate per mezzo di Viviana Laudari (categoria Kids 37 chilogrammi B), di Sofia Cianciolo (Children 27 chilogrammi A), di Nicolò Sarmeo (Cadette 53 chili A), nonché di Giorgio Sereno Regis (classe Kids 44 chilogrammi A).

La compagine che si allena e ha il suo “centro nevralgico” presso il New Gym Tonic ha poi messo in bacheca quattro piazze d’onore, conseguite invece da Sabrina Alchini (nella categoria Children 27 chili A), da Adele Colak (Kids 27 chilogrammi C), ma anche da Greta Cianciolo (Children 24 chilogrammi A) e da Erri Conta Canova (Cadette +65 chilogrammi C).

A completare il palmares della formazione rivarolese vi sono i tre bronzi che sono finiti al collo di Arianna Romila (classe Children 27 chili A), Alexia Gondos (Junior 68 chilogrammi C) e

Gloria Alchini (Kids 30 chili C).

A completare l’elenco dei ragazzi al via della competizione che si è svolta in provincia di Savona sono Melisa Cosic (categoria Children 27 chilogrammi A), Alessia Carpov (Cadette 44 chili B) e

Maya Ampalla (Cadette 55 chilogrammi D), i quali seppur non hanno colto medaglie si sono comportate in maniera egregia.