CHIACCHIERE DA RALLY – Il Rally Regione Piemonte raccontato dai protagonisti (VIDEO)

CHIACCHIERE DA RALLY – Eccoci alla seconda puntata del nostro nuovo programma interamente dedicato al mondo dei rally e, soprattutto, ai protagonisti e alle competizioni del nostro nord-ovest.

In questa puntata dedicata alla 18^ edizione del Rally Regione Piemonte andato in scena lo scorso fine settimana saranno in studio con noi alcuni dei protagonisti che l’hanno contraddistinta: Gil Calleri, organizzatore della Cinzano Rally Team organizzatore della competizione, Daniele Michi navigatore di Marco Signor, ad Alba primi del Campionato Italiano Rally Promozione (dopo la prima vittoria al Ciocco) e Tiziana Giaj Gianetto, giovane e promettente navigatrice ora in forza all’equipaggio Bettassa-Gianetto.

Insieme a loro, immagini, dibattiti, racconti e “chiacchiere”, appunto, su una delle edizioni davvero più riuscite degli ultimi anni con 150 vetture al via e che, nonostante gli incidenti (per fortuna senza conseguenze) che hanno visto coinvolti Luca Bottarelli, Andrea Nucita e Mattia Scandola, si conferma essere uno degli appuntamenti più attesi e difficili dell’intero Campionato Italiano.

Ma il Regione Piemonte era valevole anche come primo round della Coppa Rally di Zona 1 che ha visto subito protagonista lui, Elwis Chentre navigato da Massimiliano Bay sulla Skoda Fabia del Team D’Ambra davanti a Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, sempre su Skoda, mentre i fratelli Federico e Tatiana Santini hanno conquistato il terzo gradino del podio.

Questo e tanto altro in una puntata assolutamente da non perdere, in onda questa sera alle 21.00 su www.ontvweb.it.