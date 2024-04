OGLIANICO – “Idi di Maggio”: svelato il programma dell’edizione 2024 (FOTO E VIDEO)

OGLIANICO – Con la posa di un “nuovo maggio”, avvenuta nella zona di via Tolosano, tra sfilate, musiche dei tamburi e delle chiarine, sbandieratori e balli con protagonisti i più piccini, si è aperta in maniera ufficiale l’edizione numero 42 delle “Idi di Maggio”. Lo storico evento targato Pro loco di Oglianico, rievocazione che negli anni è diventato un appuntamento imperdibile, è pronto nuovamente a tornare alla ribalta, grazie ad una kermesse davvero intensa.

Il pomeriggio andato in scena sabato 13 aprile 2024, svoltosi tra le vie, le piazze e l’antico ed affascinante ricetto, è stato il momento ideale nel quale non solo dare il là alla festa, ma anche ricordare che il calendario delle iniziative è davvero fitto.

Alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con in testa la prima cittadina Monica Vacha, e della Regione Piemonte, con tra gli ospiti il consigliere Mauro Fava, gli organizzatori dell’evento oglianicese hanno pure inaugurato la mostra dedicata al mondo del vino, che è stata allestita in piena collaborazione con l’Associazione Canaveis.

Venendo al programma delle “Idi”, queste entreranno nel vivo il prossimo 1° maggio, con la presentazione dei personaggi storici della festa, la “Posa del Maggio”, le nundine per i rioni, il “Torneo della bandiera” e la cena in locanda.

Nel fine settimana, invece, si partirà venerdì 3 con la tradizionale “Cena medievale” (che è già andata esaurita a livello di posti), mentre sabato 4 sarà la volta di “Maggiando”. Domenica 5, invece, la grande novità sarà rappresentata da “Ricetto di vino”, una degustazione tra le mura del ricetto, alla presenza di diverse aziende vitivinicole del territorio, la quale si aprirà alle ore 15.

Gran finale la settimana successiva: sabato 11 toccherà a “Receptum… ed è grande Festa!”, serata in costume tra buona tavola ed allegria, mentre il giorno successivo, domenica 12, sarà la volta delle “Idi”, che si apriranno sin dal mattino e vedranno il clou nel pomeriggio, con il concorso “Messer Chef”, i tanti gruppi ospiti ed i personaggi della festa in primo piano in piazza, l’immancabile cena ed il teatro popolare, sino alla definitiva “Calata del Maggio” prevista per le ore 22.30.

Per chi volesse ulteriori informazioni contattare lo 0124-243674, il 348-0719794, il 328-4888687, oppure visitare il sito internet www.prolocooglianico.it.