SAN COLOMBANO BELMONTE – Grande partecipazione alla prima “Mini Rookies Cup” (VIDEO)

SAN COLOMBANO BELMONTE – Lo si può affermare tranquillamente: la “Mini Rookies Cup” di San Colombano Belmonte, evento dedicato al mondo del downhill a livello giovanile, è stato un successo.

Una novantina i giovani arrivati da diverse parti d’Italia (ma c’è stata anche una partecipazione internazionale, precisamente da Andorra) che domenica 7 aprile 2024 si sono divertiti a mettersi in gioco nello spettacolare percorso predisposto grazie al grande lavoro della Canavese Bike Trails, supportata nell’occasione sia da Ancillotti che dal Comune.

Bello il colpo d’occhio nella zona degli impianti sportivi che, come detto precedentemente, lungo il tracciato approntato con attenzione dall’organizzazione, la quale ha fatto centro realizzando uno dei pochissimi eventi che sono allestiti, in questo sport, per la categoria Giovanissimi.

Ragazzini e ragazzine appassionati di bici e natura domenica mattina si sono prima ritrovati per testare il percorso, quindi dalle ore 13 in poi hanno dato vita a due manches parecchio intense, spettacolari e salutate pure dall’ottima risposta da parte del pubblico.

La “Mini Rookies Cup” ha confermato che quando c’è passione, voglia e tanto amore per ciò che si fa alla fine i risultati arrivano, eccome. Le varie discese hanno visto la registrazione dei tempi in maniera ufficiale, grazie alla presenza della Federazione Italiana Cronometristi.

Dando un’occhiata alle varie categorie, brava tra le G2 (ma anche a livello assoluto) è stata Emma Castellanos Bernal, atleta proveniente da Andorra, mentre tra le G4 la più veloce è risultata Camilla Gemme dell’Asd Black Arrows Gemme Bike.

Fra le G5 brava Carlotta Martino dell’Angry Wheels Mtb, mentre tra le G6 il miglior tempo lo ha registrato Zaira Shah della Ciclistica Rostese.

In campo maschile i più veloci di giornata, invece, si sono rivelati Davide Locatelli (G1, Valceresio Bike), Leonardo Lupato (G2, Lupato Brothers Racing Team), Noah Hrustanovic (G3, Mysticfreeride Asd), Samuele Narizzano (G4, Liguria Mtb), Samuele Ramponi (G5, Polisportiva Albosaggia) e Davide Piscioneri (G6, Angry Wheels Mtb).

Una citazione particolare va rivolta ai giovani Filippo Cappello, Edoardo Bertotti e Filippo Bertotti, che hanno fatto da apripista, nonché a tutti coloro che con il proprio apporto e supporto hanno fatto sì che la “Mini Rookies Cup” targata Canavese Bike Trails si rivelasse una manifestazione da ripetere nel futuro.