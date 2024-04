CASTELLAMONTE – Commozione e applausi per la pubblicazione del primo libro di Elena Garnerone (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Grande emozione per Elena Garnerone che ieri, domenica 7 aprile 2024, ha presentato il suo primo libro “Il Decamerone di Garneraus”, presso la sede della Croce Rossa Italiana comitato di Castellamonte.

La pubblicazione del libro è stato un regalo fatto dai genitori per il 30esimo Compleanno di Elena. Era il suo sogno, ed è stato realizzato. Elena, dolce, sorridente, solare e determinata nonostante la sua disabilità, durante la presentazione ha sollecitato tutti a seguire i propri sogni, a non abbandonarli, perchè se ci credi diventano realtà.

“Siamo tutti uguali e unici. Io amo l’arte e la poesia ed è il modo che per esprimere me stessa”.

Un libro di poesie, il primo di una raccolta, che Elena ha scritto durante il periodo del Covid, quando non si poteva uscire né vedere o abbracciare i propri cari.

Una presentazione emozionante, condotta dall’editore Giampaolo Verga, Atene del Canavese, alla presenza del Senatore Paola Ambrogio, che ha portato la lettera del Ministro alle disabilità Alessandra Locatelli, Roberto Ravello staff del Governatore del Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco Pasquale Mazza e il capogruppo di maggioranza Alessandro Musso di Castellamonte. E ancora dei famigliari e degli amici di Elena.

Tanta emozione e un grande insegnamento impartito da questa giovane che nelle sue poesie ha messo il cuore, come quelle che ha letto in pubblico dedicate al papà, alla mamma e ai nonni.

Al termine della presentazione Elena ha regalato i libri a diverse persone, scrivendo una dedica personalizzata per ciascuno, e rileggendola al microfono applaudita da tutti.

