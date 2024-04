OGGI È – 1 aprile Pasquetta (VIDEO)

- Advertisement -

OGGI È – Oggi, 1 aprile, è Sant’Ugo di Grenoble. Oggi è anche il giorno di Pasquetta, una giornata speciale che segue il giorno di Pasqua, celebrato con gioia e tradizioni uniche.

Questa giornata è considerata una continuazione della celebrazione pasquale, in cui i fedeli commemorano la resurrezione di Gesù Cristo. Una delle tradizioni più amate del Lunedì di Pasqua è l’escursione all’aria aperta.

Le famiglie e gli amici si riuniscono per trascorrere la giornata all’aperto, godendosi la bellezza della primavera italiana.

Ogni regione italiana ha le sue tradizioni uniche per celebrare il Lunedì di Pasqua. Ad esempio, in Umbria, è comune organizzare una “scampagnata”, mentre in Sicilia, le famiglie spesso fanno un picnic in spiaggia. Infine, mentre in molte regioni d’Italia questa giornata è chiamata “Pasquetta,” in alcune zone, ha nomi diversi, come “Lunedì dell’Angelo” o “Lunedì dell’Uovo.”

Oggi è anche la giornata nazionale del pesce al forno e la giornata internazionale del sourdough bread, letteralmente ‘pane naturale’.

Tra i nati in questo giorno abbiamo Simona Ventura (1965) e Milan Kundera (1929).

Tra gli scomparsi ricordiamo la ballerina e coreografa Martha Graham (1991).