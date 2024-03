CIRIE’ – Primo acuto Brunero nella nuova stagione del ciclismo Juniores

- Advertisement -

CIRIE’ – La stagione del ciclismo su strada ha preso il via già da qualche settimana e con essa è tornata alla ribalta una delle storiche società del nostro territorio, ovvero il Gruppo Sportivo Brunero 1906, che da alcune annate a questa parte è tornato a duellare sulle strade del nostro Paese (e non solo) con un manipolo di giovani che hanno voglia di crescere.

Il 2024 agonistico del sodalizio guidato dal presidente Filippo Brunero è iniziato da Cerbaia di Lamporecchio, in terra toscana, dove si è svolto il “ G.P. Baronti”. Nella gara che si è tenuta in provincia di Pistoia la realtà ciriacese si è presentata con Mattia Cravotta, Daniel Lo Iacono, Diego Costamagna, Pietro Megetto, Alessandro Gariglio e Jacopo Bianco, i quali si sono mossi sotto la guida del direttore sportivo Gianluca Cesare.

Buon debutto, in particolare, per Gariglio e Lo Iacono, alla loro prima esperienza tra gli Junior, che hanno chiuso nel gruppo principale, mentre numerose forature hanno limitato i loro compagni. Invece la “Crono Versilia”, corsasi al Lido di Camaiore, ha registrato la 34esima posizione ancora di Gariglio e la piazza numero 43 di D’Asero.

La Brunero si è successivamente spostata fuori dall’Italia, andando in quel di Montercalo per la 49esima edizione del “Criterium de Monaco”, gara in programma sulle strade che compongono la parte bassa del noto circuito di Formula 1, però percorso in senso inverso.

Qui si è registrata una vittoria autorevole, firmata da Daniel Lo Iacono. Il sanfranceschese, neo acquisto brunerino ed alla sua prima stagione nella categoria Juniores, ha seguito alla perfezione la strategia studiata dal ds Luca Cesare. Intorno al quindicesimo dei 30 giri previsti il già citato Lo Iacono, Alberto Roda e Alessandro Gariglio hanno allungato, assieme a Sloan Rocchi (Vc Rochevillois) e Lucas Guemy (Occ Antibes).

Preso un buon margine di vantaggio, ben protetto dagli altri atleti del Gs Brunero, il quintetto si è giocato allo sprint il successo finale, con Lo Iacono che ha fatto valere le sue eccellenti doti da velocista, battendo Rocchi, mentre Roda e Gariglio si sono piazzati terzo e quarto.

Bene pure Simone Stecca, che ha centrato l’ottava posizione, mentre Simone Gallo ha chiuso la top ten. Al traguardo pure Costamagna (11°), Megetto (13°) e D’Asero (14°).