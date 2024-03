OZEGNA – Consiglio comunale aperto per sostenere agricoltori e allevatori

- Advertisement -

OZEGNA – In risposta alle attuali manifestazioni degli agricoltori e degli allevatori diffuse in Europa, in Italia e nel Piemonte, il Comune di Ozegna ha deciso di convocare, per questa sera, lunedì 11 marzo 2024, un Consiglio Comunale in seduta straordinaria “aperta” alle 21 presso il Palazzetto dello Sport di Ozegna.



L’ordine del giorno della seduta sarà incentrato sul tema “Sostegno alla mobilitazione degli agricoltori e degli allevatori”.

L’Amministrazione invita i cittadini a partecipare attivamente per esprimere il proprio sostegno a un comparto agricolo fondamentale per il futuro e per la qualità dei prodotti italiani riconosciuti a livello internazionale.



L’atto deliberativo, successivamente sarà inoltrato alla Regione Piemonte, al Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, alla Commissione Europea e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).



“La partecipazione di ciascuno – dichiara il Sindaco Sergio Bartoli – è essenziale per manifestare solidarietà e rafforzare il ruolo cruciale dell’agricoltura nei nostri territori . Un’opportunità per unire le forze e promuovere il sostegno a un settore che contribuisce significativamente al nostro benessere e alla promozione dei prodotti italiani nel mondo”.