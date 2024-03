RIVAROLO CANAVESE – Libertas Sincro campione d’Italia due volte ad Avezzano

- Advertisement -

RIVAROLO CANAVESE – Doppia soddisfazione e due titoli tricolori conquistati a livello nazionale dalla Libertas Sincro Rivarolo diretta dal presidente Sabrina Mautino, la quale nei Campionati Italiani di specialità Master, organizzati sotto l’egida della Fin, ha davvero fatto una splendida figura.

A salire agli onori della cronaca sportiva sono state, in modo particolare, Lucia Manavello e Milena Toffanin, non nuove a prestazioni di alto profilo, che in occasione delle finali che si sono svolte in quel di Avezzano tra l’1 ed il 3 marzo 2024 hanno sbaragliato la concorrenza.

Il primo dei due successi è arrivato nella specialità del Duo programma tecnico, con Lucia e Milena che si sono messe alle loro spalle le rivali tesserate per la Sicilia Nuoto (società classificatasi seconda) e per l’Ampy 200 My Sport (che ha centrato la medaglia di bronzo).

La seconda affermazione, invece, è giunta nel programma libero, dove in questo caso le canavesane hanno preceduto la Matrix Roma e la Chiavari Nuoto. Va detto che il medaglie della Libertas Sincro si è arricchita pure dell’argento conseguito nella prova individuale con programma libero da Ilaria Toffanin, posizionatasi in questo caso tra Raffaella Baldi (All Round Roma) e Ginevra Benedini Occhio (Chiavari).

La formazione rivarolese, allenata da Milena Toffanin, in occasione delle prove abruzzesi ha anche registrato la quarta posizione di Ilaria Toffanin, Lucia Manavello e Sofia Ferrari nel Trio programma libero classe 20-34, nonché un settimo posto nel Duo programma tecnico categoria 20-24, tramite Giorgia Gaudio ed Alessia Trabetti.