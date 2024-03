OGGI È – 4 marzo World Obesity Day (VIDEO)

OGGI È – Oggi, 4 marzo, è San Casimiro. Oggi ricorre il “World Obesity Day”, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’obesità.

La Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo 2024 ha come slogan “Parliamo di obesità e…”, con l’intento di avviare conversazioni trasversali, guardare alla salute, ai giovani e al mondo che ci circonda per affrontare insieme l’obesità condividendo conoscenze e strategie.

Purtroppo, chi convive con l’obesità deve spesso affrontare uno stigma sociale. Il servizio sanitario deve quindi supportare e promuovere la salute sia fisica che mentale delle persone obese per affrontare l’obesità e i suoi fattori di rischio.

Oggi è anche la giornata nazionale dei pisarei e fasò e la giornata internazionale del pound cake che corrisponde alla nostra torta ‘quattro quarti’. Negli Stati Uniti si prepara con 4 ingredienti (farina, burro, uova, zucchero) ciascuno nella stessa quantità.

Tra i nati oggi nominiamo Luccio Dalla (1943); Paolo Virzì (1964) e Umberto Tozzi (1952).

Tra gli scomparsi ricordiamo Luke Perry (2019).

