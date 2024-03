CUORGNÈ – Martedì 12 marzo partono le Palestre della Memoria

- Advertisement -

CUORGNÈ – In risposta al Piano Regionale delle Cronicità 2018-2019 Regione Piemonte si avviava l’apertura del Punto di Ascolto Alzheimer presso la Casa della Salute di Castellamonte, per dare supporto e sostegno alle persone affette da problemi cognitivi e ai loro caregivers. Il Distretto di Cuorgnè, il CDCD di Ivrea (Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze), le Infermiere di Famiglia e Comunità, L’Associazione Parkinsoniani del Canavese ONLUS, in sinergia con C.I.S.S. 38 all’interno del Progetto “Reti di Prossimità, e la cooperativa Andirivieni, promuovevano le “Palestre della Memoria”, laboratori condotti dalle Operatrici di Prossimità del Bando InTreCCCi di Compagnia San Paolo presso: Casa della Salute di Castellamonte nei locali della ONLUS Parkinsoniani dal 24 settembre 2018 e Salone polifunzionale “Vecchio Mulino” a Locana dal 13 settembre 2018.

Dopo la sospensione a causa della pandemia da Covid-19 le iniziative sono riprese nei distretti di Cuorgnè e di Ivrea.

Nell’ambito del Progetto Passi Montani (Percorsi di attivazione Socio Sanitaria nelle aree interne del C.I.S.S. 38), martedì 12 marzo 2024 prenderanno avvio le “Palestre della Memoria” anche sul territorio di Cuorgnè. Gli incontri si terranno tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.30 presso la Biblioteca Civica (Piazza Morgando, 1).

Le attività saranno condotte dagli Operatori di Prossimità, formati dal CDCD e dalle infermiere di Famiglia e Comunità.

Le attività svolte nei laboratori mirano ad aiutare le persone che partecipano a mantenere attiva la propria capacità intellettuale, a migliorare le relazioni psico-sociali e a stimolare lo svago. Viene promossa l’aggregazione e la socialità anche per contrastare eventuali situazioni di solitudine. Gli incontri sono a cadenza settimanale della durata di due ore, con condivisione di una conviviale merenda. La partecipazione agli incontri è gratuita.

L’Operatore di Prossimità organizza e struttura l’incontro al fine di stimolare la partecipazione della persona al gioco cognitivo.

Le Infermiere di Famiglia e Comunità conducono la regia dei laboratori e monitorano i nuovi ingressi, sostengono l’empowerment locale al fine di mantenere tale attività nel tempo.

“Come Amministrazione comunale – dichiara Elisa Troglia, Assessore alle Politiche Sociali – siamo orgogliosi di poter accogliere questo nuovo servizio sul territorio che risponde alle esigenze della popolazione, un progetto importante in cui i nostri anziani possono socializzare ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive. Le Palestre della Memoria saranno possibili grazie al lavoro svolto dagli Operatori di Prossimità, formati dal CDCD e dalle infermiere di Famiglia e Comunità, che ringraziamo unitamente al CISS 38 e al personale della Biblioteca Civica di Cuorgnè.

Per avere ulteriori informazioni sulle “Palestre della Memoria” di Cuorgnè e sulle modalità di accesso è possibile contattare telefonicamente le Infermiere di Famiglia e Comunità ai seguenti recapiti: Nadia 338 495 3584 / Mara 333 474 7992.