CHIVASSO – Pecco incontra i suoi tifosi ed è pronto alla stagione 2024 (FOTO E VIDEO)

CHIVASSO – Manca davvero poco all’inizio della stagione 2024 della MotoGP e proprio oggi, domenica 3 marzo 2024, il tre volte Campione del Mondo, Francesco “Pecco” Bagnaia ha incontrato presso la sede del fans club a Chivasso, i suoi tifosi.

Sono arrivati in centinaia a salutare il proprio beniamino, il più lontano arrivava dalla Spagna, da Malaga per la precisione, ma c’era anche chi è arrivato per l’occasione da Reggio Calabria, da Roma e dal Mugello.



Solare, gentile e spiritoso come sempre Pecco si è abbandonato all’affetto dei suoi tifosi che non l’hanno abbandonato nemmeno per un secondo durante la scorsa stagione; gli stessi che hanno vissuto con trepidante attesa le notizie cliniche che arrivano dall’ospedale dopo la terribile caduta a Barcellona.

Tante le domande che gli sono state rivolte dalla sua Nuvola Rossa che è pronta a sostenerlo anche in questa stagione che inizierà proprio questo fine settimana in Qatar.

Presente anche il Sindaco della Città di Chivasso Claudio Castello che ha ribadito l’importanza di avere un campione del suo calibro proprio nella città da lui amministrata.



Il Presidente Luca Cena, insieme agli altri componenti del Fans Club, ha poi illustrato gli appuntamenti di questa stagione, tra cui l’organizzazione dei pullman per Misano ed il Mugello.

E, proprio riguardo al circuito toscano, Pecco ha “presentato” il motore che farà parte del tifo di Nuvola Rossa proprio durante l’ultimo weekend di maggio al Mugello.