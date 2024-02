VOGHERA – Rally: Andrea Boatti al via del Campionato Italiano Assoluto Junior

- Advertisement -

VOGHERA – La stagione rallystica 2024 sta bussando alla porta e, tra le novità interessanti che stanno emergendo in questi giorni, c’è sicuramente la notizia che il giovane Andrea Boatti sarà al via del Campionato Italiano Assoluto C.I.A.R. Junior al volante di una delle Renault Clio Rally5 phase 2 ultima generazione, di Motorsport Italia.

Il giovane e talentuoso driver pavese è stato anche nostro ospite in una delle puntata del format “Due e quattro ruote…passione motori” e proprio in quell’occasione ci aveva trasmesso quanto forte fosse la sua passione per il motorsport, un amore a 360 gradi per i motori che l’hanno portato ad iniziare il tutto con il kart, per salire in sella ad una Honda CBR 600 e a provare l’ebrezza della pista, passando poi all’enduro per raggiungere, successivamente, il pianeta “rally” debuttando a 18 anni al Motors Rally Show sul circuito di Castelletto di Branduzzo sulla Citroen Saxo piazzando subito un bel secondo posto di classe N2.

Da lì poi è stata la volta del Rally di Salsomaggiore sulla Renault Clio RS N3. Prove speciali e strade mai viste prime, lontane da casa, fanno emergere in lui le qualità adatte a questo sport: meticolosità e mentalità vincente.

Nella stagione 2023, grazie anche all’esperienza del suo navigatore, Giuseppe Sboarina, è proprio nel rally di casa, il Valli Oltrepò, che riesce a far emergere tutte le sue potenzialità conquistando una fantastica tredicesima posizione assoluta, oltre ad essere primo di classe N3 e Under 25.

E in questo 2024 è la volta del Campionato Italiano Junior che vedrà in scena il pilota oltrepadano il prossimo 12 aprile con il Rally Regione Piemonte (asfalto), per proseguire poi il 19 maggio con il Rally dell’Adriatico (terra), il 21 giugno con il Rally San Marino (terra), il 26 luglio con il Rally Roma Capitale, valido anche per il Campionato Europeo (coeff 1,5) su asfalto, il 13 settembre con il Rally 1000 Miglia (asfalto) per concludersi sulla riviera dei fiori con il Rally di Sanremo (asfalto coeff. 1,5) in programma il 18 ottobre.