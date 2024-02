IVREA – Atletica: Roberta Persico fa suo il nuovo primato italiano di categoria

- Advertisement -

IVREA – Continuano le prestazioni di qualità da parte dei rappresentanti dell’atletica canavesana, che in giro per il Piemonte e per l’Italia centrano risultati di prestigio, portando in alto il buon nome della nostra zona.

Partiamo da Parma, dove c’è da registrare il nuovo primato italiano firmato da Roberta Persico nella sua categoria, la SF60. In occasione della riunione in terra emiliana la portacolori dell’Avis Canavesana sulla distanza dei 50 metri indoor ha conseguito il secondo posto nella gara assoluta, ma con il tempo di 7”69 si è presa il record tricolore, strappandolo a Paola Pasini, che lo deteneva dal 2022 avendo all’epoca corso in 7”95.

Riscontri di buona qualità sono arrivati, poi, dai Campionati Italiani Seniores di corsa campestre, che nell’edizione 2024 si sono tenuti a Beinasco. Oltre un migliaio gli appassionati schierati ai nastri di partenza, tra i quali diversi (13 per la precisione) hanno difeso i colori dell’Avis Canavesana.

In questo caso le prestazioni migliori le hanno fatte segnare Rosina Sidoti e Valerio Bia. La prima ha chiuso la sua prova con l’undicesima posizione ed un crono di 14’20” nella categoria SF65, il secondo ha ripetuto il piazzamento, con il tempo di 22’45”, tra gli SM75. A livello di squadra, il gruppo biancazzurro si è posizionato 29° nel CDS femminile e 43° in quello maschile.

A chiudere i più giovani, ovvero gli appartenenti alle classi Ragazzi e Ragazze, che hanno animato la competizione al chiuso, la quale si è svolta nel palasport di Aosta. Nel settore femminile primo posto di Alessia Dova dell’AVIS, che è riuscita a dominare con una prestazione di assoluto valore i 60 metri, imponendosi in 8”49. L’eporediese si è poi ripetuta nel salto in lungo, dove invece ha vinto con la misura di 4,60.

Pure Giada Pregnolato del GS Chivassesi è stata molto brava, salendo sull’ultimo gradino del podio nei 60 piani, in questo caso con un crono di 8”93. I due poli giovanili dell’AVIS Atletica Canavesana, cioè l’AVIS Atletica Ivrea ed il GS Chivassesi, sono stati seguiti e accompagnati dai tecnici Ilary e Sara Borello e da Lorenzo Novo.