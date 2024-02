LEVONE – Inaugurato il mezzo acquistato con i contributi della Regione Piemonte (FOTO)

- Advertisement -

LEVONE – E’ stato inaugurato questa mattina, mercoledì 21 febbraio 2024, il nuovo mezzo del Comune di Levone, acquistato grazie ad un contributo di 17.000 euro della Regione Piemonte. Al taglio del nastro erano presenti il primo cittadino Massimiliano Gagnor, il Consigliere Regionale Mauro Fava, Cavaliere di Gran Croce Gino Gronchi, Delegato della Federazione Mondiale delle Associazioni Vigili del Fuoco Volontari.

“Ci tengo a ringraziare personalmente il nostro dipendente Riccardo per l’impegno e la Regione Piemonte, nelle persone del consigliere Mauro Fava, del Presidente Alberto Cirio e dell’Assessore Marco Gabusi. Grazie al contributo del 50 per cento della spesa siamo riusciti ad acquistare questo camioncino, con spalanave e salatrice. Il nostro vecchio camioncino risaliva al 1999 e non passava più la revisione, così negli ultimi tempi il nostro cantoniere era costretto ad utilizzare la Panda per caricare tutti gli attrezzi necessari allo svolgimento del suo lavoro” ha commentato il Sindaco.

Soddisfatto anche il Consigliere Fava: “Durante l’emergenza Covid, quando tante persone spaventate dalla portata del virus si sono rifugiate nei piccoli paesi montani, come ad esempio Valprato, gli amministratori comunali si sono resi conto che non erano provvisti di mezzi idonei per togliere la neve e per spargere il sale. Così ho proposto alla Regione di spostare alcuni fondi a bilancio in un capitolo, che fa capo alla legge 59 del 1979, che era vuoto ed inutilizzato da anni. La proposta è stata accolta e, dalla prima trance di 400.000 euro e poi dalla seconda di 900.000 euro, anche Levone ha ottenuto il contributo per l’acquisto di questo mezzo, fondamentale per le attività comunali” ha concluso Mauro Fava.

Dopo l’inaugurazione la mattinata è proseguita con la visita ad alcune aziende del territorio levonese che sono in forte espansione dimostrando che anche i piccoli borghi hanno le potenzialità giuste per far parlare di sé.