VALPERGA – Doppio evento a teatro per sensibilizzare sulla fibrosi cistica

VALPERGA – Un evento teatrale (ma anche una successiva “tavola rotonda” sul tema delle donazioni e dei trapianti) che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le persone, di ogni età, sulla questione della fibrosi cistica. E’ quello che terrà banco, con un doppio spettacolo, sabato 17 febbraio 2024 in quel di Valperga.

Il teatro comunale aprirà le sue porte al fine di ospitare “Rette Parallele”, rappresentazione nata dall’opera congiunta tra Sara Cornelio, che purtroppo nel 2022 è venuta a mancare all’affetto delle persone a lei care, Samuele Carcagnolo (regista) e Paolo Vigato (produttore), ed patrocinata nell’occasione dal Comune e dalla Regione Piemonte, oltre che sostenuta con i fondi della Chiesa Valdese

L’obiettivo, attraverso il racconto di parte delle vite di persone che, in maniera diretta come indiretta, hanno avuto a che fare con questa malattia, è di far conoscere non solo cos’è la fibrosi cistica, ma allo stesso tempo far comprendere che per salvare più vite umane possibile occorre il trapianto degli organi.

Gli spettacoli, uno alle ore 16 e l’altro alle 20.30, saranno l’occasione per ricordare Sara, che pure attraverso le difficoltà e le paure legate alla fibrosi cistica ha saputo cogliere a pieno la bellezza e la ricchezza della vita. Una lezione di amore e di gioia, fondamentale non solo per lei, ma anche per tutti coloro che hanno condiviso un percorso insieme.

L’evento, il quale vede la collaborazione con l’Aido e l’associazione “Il dono di Sara”, prevede a seguire l’intervento anche del dottor Raffaele Potenza, medico del Coordinamento Regionale delle Donazioni e Prelievi Piemonte e Valle D’Aosta, aprendo così un dibattito con il pubblico presente in sala.

L’ingresso è ad offerta libera ed il ricavato verrà utilizzato in modo da finanziare progetti di informazione e sensibilizzazione alla donazione degli organi sul territorio piemontese. Per informazioni scrivere a piemonte@aido.it.