Felicità ad Usseglio per la “Festa sulla Neve” (FOTO)

- Advertisement -

USSEGLIO – E’ risaputo ed innegabile che la neve regali sempre tanta felicità, soprattutto quando si fa attendere così tanto come in questo ultimo periodo. Le condizioni meteorologiche però, questa volta, sono state generose e la copiosa coltre bianca ha ricoperto anche Usseglio che ha regalato momenti di autentica felicità, protagonisti della 18esima edizione della “Festa sulla Neve” con le racchette.

L’iniziativa che rientra nella rassegna Montagna per Tutti, coordinata dal Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, ha reso magico il fine settimana valligiano con una serie di eventi che hanno già preso il via da sabato 10 febbraio 2024 nel pomeriggio.

Tanto divertimento al polivalente per i bambini che si sono scatenati con giochi e carnevale e dopo cena, poi “La notte delle lanterne” con il gruppo franco-provenzale “Li Barmenk “.

«Atteso anche il momento in cui si brucia la masca – spiega il Sindaco Grosso – realizzata dai bambini della primaria di Viù, che quest’anno è caduta a destra, segno che sarà un anno positivo. Infine l’emozionante lancio in cielo delle lanterne volanti dove era possibile scrivere una dedica alla persona amata, in vista della festa di San Valentino»

Ieri, domenica 11 febbraio, con la neve sotto i piedi e un bel sole ad illuminare lo spettacolare scenario alpino, in 375 hanno preso parte alla festosa camminata ai piedi del Monte Lera su un percorso di circa 5 km, con due punti ristoro gestiti dall’associazione locale e dagli alpini.

«Ci hanno accompagnato in questi momenti di festa – continua il Sindaco – Claudio Amateis, presidente del Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Maurizio Marrone che ha portato i saluti della Regione Piemonte. La nostra più grande soddisfazione è stata riempire gli alberghi e la navetta messa a disposizione dalla Città metropolitana, che sarà disponibile anche il prossimo fine settimana. Ringrazio gli sponsor e chi ogni anno lavora e ci sostiene affinché tutto si svolga per il meglio. Insomma quella di Usseglio è una festa in grado di coinvolgere proprio tutti e ogni anno ci regala sempre un’emozione in più».