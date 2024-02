MONTANARO – Alessandro Gargiulo è Campione Piemontese Fijlkam Esordienti A 66Kg (FOTO)

- Advertisement -

MONTANARO – Soddisfazione per l’associazione Olympian Sport di Montanaro per il risultato ottenuto da Alessandro Gargiulo, nel Campionato Piemontese di Judo. Alessandro ha vinto sui suoi avversari di categoria Esordienti A 66Kg, classificandosi al primo posto.

L’incontro si è tenuto lo scorso 3 febbraio a Leini, al Palazzetto Maggiore.

Ottima organizzazione da parte del comitato regionale Fijlkam Piemonte e Valle D’Aosta con uno staff di gran livello e l’utilizzo di un servizio innovativo e all’avanguardia per gli Under13 sia per i tecnici che per i genitori che dal social di Facebook, Fijlkam Judo Piemonte, hanno potuto seguire le centinaia di incontri che si sono succeduti. In ogni tatami sono stati installati le telecamere con i car-system (var), doppi monitor giganti su 3 tatami e altissima visibilità come accade solitamente nei campionati internazionali.

L’associazione Olympian Sport si ritiene soddisfatta per aver concluso la giornata competitiva con il tecnico Quattrone Stefano che ha seguito l’unico atleta in gara nel pomeriggio realizzando il massimo risultato a suon di Ippon, che dichiara:

“Bravissimo Alessandro Gargiulo hai iniziato la grande avventura agonistica in questo 2024 nel migliore dei modi con tanta determinazione e non di meno entusiasmo ed allegria, ci siamo divertiti tanto”.