LEINI – Una delegazione di lavoratori dell’Idrosapiens ascoltati in Consiglio regionale

- Advertisement -

LEINI – E’ stata ascoltata stamattina, martedì 6 febbraio 2024 durante la seduta del consiglio regionale, una delegazione di lavoratori dell’Idrosapiens di Leini, azienda dell’indotto dell’aerospazio, settore in forte espansione nel torinese, segno che la crisi industriale, o meglio occupazionale, non riguarda solo l’auto o elettrodomestici e il loro indotto ma ha radici profonde in politiche aziendali slegate dai territori e con decisioni prese a migliaia di km da qui.

Sono 48, infatti, i lavoratori dell’azienda del gruppo multinazionale tedesco Witzenmann con oltre 4300 dipendenti ed un fatturato di 730 milioni di euro, che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro dopo l’annuncio a fine gennaio da parte dell’azienda dell’avvio della procedura di licenziamento.

Dopo la Lear e Te Connectivity, anche i lavoratori dell’Idrosapiens hanno incontrato i Consiglieri regionali e i tecnici della Regione, illustrando loro la situazione senza nascondere la loro grande preoccupazione per una situazione che si è venuta a creare per decisione unilaterale da parte dell’azienda.

Nei prossimi giorni lavoratori e sindacati verranno ricevuti dall’Assessore che con i propri uffici chiederà di partecipare agli incontri che verranno convocate al Ministero del Lavoro.

“Non possiamo che essere solidali e vicini ai lavoratori e alle loro famiglie – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia – e per questo intendiamo sostenere l’azione dell’assessore Elena Chiorino per la ricerca della migliore soluzione possibile. È importante impegnarsi per tutelare questa realtà industriale del nostro territorio, a partire dai suoi dipendenti con un know how di tutto rispetto. Lavoratori eventualmente da ricollocare nelle altre realtà produttive del territorio”.

Solidale e vicina ai lavoratori anche la Capogruppo di Liberi e Uguali Verdi Silvana Accossato:

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione di una crisi industriale ed occupazionale che investe il Piemonte e che questa Giunta ignora e fa finta di non vedere raccontando la favola del tutto va bene” – spiega Silvana Accossato che è stata tra i Consiglieri regionali ad accogliere i lavoratori quest’oggi in Sala delle Bandiere. “La Idrosapiens produce giunti di dilatazione per il settore petrolifero e l’aerospazio, l’auspicio è che l’Azienda torni sui suoi passi e ritiri la procedura di licenziamento e come Consiglio regionale e personalmente continueremo a fare il possibile perché ciò avvenga” – conclude il Capogruppo di LUV.